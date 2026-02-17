Antonela Roccuzzo reveló cómo es su rutina de fitness: de hábitos saludables, dieta y recuperación

Antonela Roccuzzo es de las modelos más observadas a nivel internacional, con grandes marcas dentro de las cuales es embajadora. Desde joyería de lujo, objetos únicos para el día a día y moda de gala y cotidiana, las grandes empresas no dudan en tenerla como cara de sus productos, y ella se rodea de aquellas con las que se siente más cómoda. Sin embargo, para acompañar a Leo Messi en su trabajo y ella poder sobrellevar las cargas del modelaje, no duda en tener una rutina fitness, que decidió compartir con sus seguidores para que encuentren sus propios hábitos saludables, dieta y recuperación personal.

Antonela Roccuzzo reveló cómo es su rutina de fitness

Antonela Roccuzzo no duda en exponer su amor por la moda y la actividad física. Toda su vida fue así y se consagró aún más cuando decidió acompañar a Leo Messi con su trabajo como futbolista. Es por eso que, en diálogo con la revista Elle, reveló la rutina de fitness que preparó para todos sus días, y que la volvieron una de las modelos más observadas y halagadas por todos. En la entrevista, explicó: “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No tomamos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vida".

Debido a esto, el ejercicio de todos los días se vuelve infaltable en el hogar. Según dio a conocer, asiste al Laboratorio de glúteos, un gimnasio de Miami solo para mujeres a cargo del entrenador Bret Contretas, desde hace dos años, donde priorizó el uso de las máquinas para llevar a cabo su rutina. Además, agregó dos veces por semana clases de FitJump, un entrenamiento con mini trampolines en el que, a partir de los saltos, se trabaja brazos, piernas, glúteos y abdomen. En el último tiempo, también adoptó la costumbre del levantamiento de pesas, y hasta comenzó a recomendarlo a sus seres queridos por todos los beneficios que trae.

Antonela Roccuzzo y su amor por la moda van de la mano de su rutina fitness

Si bien desde niña fue una persona muy atlética, recién hace unos pocos años construyó un plan de fuerza, nutrición, dieta y recuperación que marcó la diferencia y la ayudó a fusionar su amor por el deporte con su fascinación por la moda. Es así como la actividad física es una de sus prioridades, y se luce al momento de destacar el estilo personal que maneja. La sensualidad y las prendas ceñidas al cuerpo son sus favoritas para eventos de gala o partidos de su familia.

La moda de Antonela Roccuzzo

De esta manera, Antonela Roccuzzo se volvió una de modelos que más sabe marcar tendencia, manteniendo su estilo único y sensual, combinando la cotidianeidad con la elegancia. Sin embargo, para llegar a ser la cara de marcas de lujos y poder mantener el equilibro de su vida, decidió crearse una rutina fitness que le permita relajarse y entrenar, todo en compañía de sus seres queridos, y sus seguidores no dudaron en escuchar sus consejos.

