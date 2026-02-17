Juana Repetto habló de su salud tras el nacimiento de su tercer hijo

A días de haber dado a luz a su tercer hijo, Juana Repetto decidió contar cómo está atravesando el postparto y cuál es su estado de salud luego de la cesárea. La actriz se convirtió nuevamente en mamá el pasado 12 de febrero con el nacimiento de Timoteo y, fiel a su estilo directo, compartió con sus seguidores cómo vive estos primeros días. Si bien el bebé nació en buen estado y sin complicaciones, la recuperación física está siendo exigente. Desde la clínica, Juana fue actualizando su estado de salud en las redes tras la intervención quirúrgica programada que había anticipado durante el embarazo.

Juana Repetto y el postparto: “Bastante dolorida”

En una ronda de preguntas en Instagram, Juana Repetto respondió cómo se sentía tras la operación. “Ay las amo, el gordito bárbaro, yo bastante dolorida y usando toda la energía que tengo para ocuparme del gordo”, escribió. También explicó que por el momento no tiene demasiadas fuerzas para generar contenido como de costumbre. El postparto inmediato, especialmente después de una cesárea, implica dolor abdominal, limitación de movimientos y un proceso de recuperación progresivo, es por eso que la actriz se encuentra priorizando el descanso y el vínculo con su hijo.

Juana estuvo acompañada en la clínica por su mamá, Reina Reech, y presentó a su bebé por videollamada a Sebastián.

Durante el nacimiento estuvo acompañada por su mamá, Reina Reech, quien ingresó con ella al quirófano. El padre del bebé, Sebastián Graviotto, no pudo estar presente por compromisos laborales en el exterior, aunque mantuvo contacto permanente a través de videollamadas. Mientras tanto, sus hijos mayores, Toribio y Belisario, quedaron al cuidado de familiares. La organización de la familia fue clave para que Juana pudiera enfocarse en la recuperación. Según contó, el acompañamiento de su entorno es fundamental en estos momentos.

Juana mostró desde la clínica cómo atraviesa la recuperación: “El gordito bárbaro, yo bastante dolorida”, contó tras la cesárea.

Juana Repetto y la recuperación: sinceridad sin filtros

Durante la gestación, Juana Repetto había anticipado que la cesárea la enfrentaba a ciertos temores, pero también se mostró optimista sobre la llegada de su tercer hijo. Ahora, en pleno postoperatorio, reveló que está aprendiendo a equilibrar el cuidado del bebé con la gestión de su propio bienestar emocional y físico. Contó que está haciendo pausas conscientes para respirar, hidratarse y moverse con suavidad para favorecer la cicatrización y evitar tensiones. También señaló que está recibiendo tips de otras madres a través de comentarios y mensajes, lo que le genera contención y la hace sentirse acompañada fuera del entorno íntimo. En paralelo, explicó que el uso de prendas y almohadas de soporte le está ayudando a manejar mejor la postura y la comodidad durante las tomas y los momentos en que debe permanecer sentada o recostada.