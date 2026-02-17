Así es la casa de Flor Jazmín Peña: inspirada en los 70, llena de color y encanto alemán

Con una impronta claramente inspirada en los años 70, la casa de Flor Jazmín Peña combina color, formas geométricas y piezas icónicas que, automáticamente, recuerdan al movimiento mid century modern. “Ignoren el quilombo, poco a poco se va armando”, escribió ella misma al mostrar los avances del espacio, dejando en claro que el proceso fue tan importante como el resultado. Lejos de lo neutro y el minimalismo tradicional, su elección fue arriesgar. “Un día vi mi departamento gris y abandonado, lo sentí como un gran espejo de mí misma y me pregunté para qué carajo trabajo tanto si al fin y al cabo la recompensa económica no la termino disfrutando”, declaró como punto de partida.

Flor Jazmín Peña apostó por un living setentoso y vibrante

El protagonista indiscutido es el sofá naranja de líneas rectas, que aporta carácter y estructura al ambiente. A sus pies, una alfombra geométrica en blanco y negro refuerza el espíritu setentoso con un diseño óptico espiralado de alto contraste. “Vi una foto en Pinterest y pedí que me hicieran el mismo modelo. Realmente es una alfombra sexy”, contó Flor, celebrando la pieza a medida que terminó de definir el living. El juego entre planos gráficos y color pleno construye una escena retro vibrante.

El sofá naranja y la alfombra geométrica en blanco y negro marcan el pulso setentoso del living.

El guiño más claro a los 70 aparece en el comedor, donde se destacan las sillas modelo cantilever, con estructura tubular cromada y asiento tapizado en tono manteca. Este tipo de diseño tiene su origen en las vanguardias europeas de entreguerras y se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el acero tubular y la producción industrial redefinieron el mobiliario moderno. El cromado, protagonista en esa etapa histórica, vuelve aquí como detalle clave. Su brillo contrasta con la calidez del piso de madera y el sofá naranja. El resultado es un equilibrio entre herencia histórica y estética contemporánea.

El rack verde de líneas curvas, las sillas cantilever cromadas y la mesa redonda consolidan un comedor con ADN mid century modern.

Flor Jazmín Peña sumó guiños a la Bauhaus y al mid century modern

Otro punto fuerte de la casa de la pareja de Nico Occhiato es el rack verde pastel que sostiene la televisión, con frentes curvos y líneas que remiten a las composiciones geométricas de la Bauhaus, escuela alemana que marcó el diseño del siglo XX. Ese legado moderno, expandido mundialmente después de la Segunda Guerra Mundial, influyó directamente en el mid century modern que hoy reaparece en su casa. La mesa redonda blanca y la lámpara esférica refuerzan esa herencia racionalista y funcional. En uno de los laterales, un sillón azul profundo suma otro bloque de color que completa la paleta. “El lunes llega la alfombra; si tienen datos de cortinas serán bienvenidos”, comentó también, mostrando cómo fue construyendo el espacio por etapas.

Entre cromados, madera cálida y diseño de autor, Flor Jazmín Peña muestra el resultado final de un espacio lleno de carácter y referencias retro.

La casa de Flor Jazmín Peña no pasa desapercibida. Es un espacio con identidad, donde el color manda y el diseño setentoso se reinterpreta sin nostalgia empalagosa. Entre cromados, geometrías y referencias históricas que nacieron en Europa y se expandieron tras la Segunda Guerra Mundial, el living se convirtió en el corazón del hogar. Un interior que celebra el pasado, pero vive en presente.