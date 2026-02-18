Adiós a los platos tradicionales: así es la lujosa vajilla de repollo de María Vázquez

María Vázquez tiene un estilo personal que mantiene en todos los ámbitos de su vida. Tanto ella como su familia, mantienen una pasión por el estilo de vida campestre y moderno. Siempre conectados con la naturaleza, encuentran su momento relajante entre caballos, fin de semanas en sus campos y un estilo de la moda bohemio. Es por eso que la modelo y diseñadora dejó en claro su impronta en la decoración de su hogar, sobre todo al alejarse del estilo de platos tradicionales e imponer la vajilla con forma.

María Vázquez

Los originales platos de repollo de María Vázquez

El estilo personal de María Vázquez la volvió una de las celebridades más observadas por todos los expertos fashionistas y amantes del diseño de interiores. En todo momento, deja en claro su amor por el lujo y la elegancia, pero se inspira en la naturaleza y su vida campestre. Es así como, tanto sus looks como la decoración de su casa, tiene tintes naturales, en sus colores, estampados y elección de formatos. En las últimas horas, volvió a ser el centro de conversación, cuando mostró una de sus mesas familiares, donde la vajilla se robó la atención de todos.

En una postal compartida en sus historias de Instagram, se destacaba un conjunto de cuatro platos para cada uno de los miembros, con forma de repollo, y una compotera pequeña que lo acompañaba en diseño y uso. El mismo estaba sobre un individual de estilo campestre, y no fue lo único que se robó la atención de todos. Como utensilios, se lucieron un tenedor, cuchillo y cuchara de hueso, manteniendo esa estética conectada al campo y las huertas.

La vajilla de repollo elegida por María Vázquez

Inspiración en la naturaleza y su amor por lo campestre: la casa de María Vázquez

La casa que María Vázquez y Adolfo Cambiaso construyeron para ellos y sus hijos mantiene un estilo moderno y minimalista, pero con sus toques lujosos personales y vinculados a su pasión por el polo y los caballos. Entre muebles con textura animal, rodeados de naturaleza y colores neutros como el blanco o el beige, mantienen su impronta en tendencia pero original, con algunos elementos que se destacan, como fue la vajilla de repollo.

La habitación de María Vázquez

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacarlo como uno de sus favoritos, sobre todo por la originalidad del formato y la manera de transformar una mesa familiar en una de estilo huerta. María Vázquez es una de las celebridades más observadas, gracias a su estilo campestre y muy vinculado con la moda y las apuestas. Es así como se la jugó también por una decoración diferente, y se robó los halagos y aplausos, incluso de las personas con las que trabajó para realizarlo.

A.E