La China Suárez y Lola Latorre apuestan al regreso del accesorio Y2K con looks fashionistas invernales

La China Suárez y Lola Latorre tienen algo en común: el accesorio Y2K que marca tendencia y aporta un aire nostálgico a la temporada invernal. La actriz, instalada en Turquía, y la hija de Yanina Latorre, desde Francia, anticiparon el ítem que promete pisar fuerte cuando bajen las temperaturas y el glamour se adueñe del street style.

La coincidencia fashionista entre la China Suárez y Lola Latorre

El invierno marcó el regreso de un accesorio tan llamativo como abrigado: gorro de piel, también conocido como faux fur hat, una pieza icónica que combina funcionalidad y moda. En los últimos días, tanto la China Suárez como Lola Latorre se sumaron a esta tendencia y lo convirtieron en el foco absoluto de sus looks.

Desde el estadio del Galatarasay, donde juega su novio Mauro Icardi, la China Suárez se mostró con un outfit relajado pero con un aire lujoso que cautivó a sus millones de seguidores. Sin comentar nada y agregando solo un emoji de corazón rojo, la actriz llamó la atención con su look protagonizado por su gorro de piel.

La China Suárez

En las imágenes se la puede ver posando con un pantalón de jeans wide leg de tiro bajo, blazer negro estructurado y con detalles bordados, prenda básica roja como base y un abrigo de paño con peluche en color marrón. Con este atuendo, la China Suárez logró un mix entre sastrero y casual que es ideal para lucir en invierno sin resignar estilo.

La China Suárez

Lola Latorre, por su parte, posó desde Francia con un look en tonos neutros y verdes apagados: pantalón amplio de silueta cómoda, botas chunky en gamuza, camiseta con rayas y abrigo en tono oscuro. Al igual que en la vestimenta de la China Suárez, el gorro de piel marrón, con volumen y textura suave, elevó el conjunto y aportó ese aire nostálgico Y2K con guiño europeo.

Lola Latorre

Esta combinación equilibró lo funcional con un toque chic y descontracturado. En otra publicación recorriendo las calles de París, la modelo se encuentra con un propuesta más glamorosa donde la piel sintética es la estrella: abrigo en colores marrones y gorro negro tipo vincha trenzada. "Prometo que última de París", escribió la joven junto a su posteo de Instagram.

Lola Latorre

En ambos casos, el gorro de piel o faux fur hat se llevó todas las miradas de los usuarios. Cada una con su propia estética, lograron armar looks sofisticados y fashionistas con los que demuestran que el gorro no sólo abriga sino que también suma carácter y causa alto impacto. El regreso de este accesorio confirma que la moda invernal de este año apuesta por las texturas, el volumen y ese toque dosmilero que reinterpreta clásicos con actitud contemporánea.

La tendencia faux fur hat que es elegida por la China Suárez y Lola Latorre

El gorro de piel o faux fur hat pertenece a la estética après-ski y al revival del estilo Y2K invernal, pero también dialoga con el llamado mob wife aesthetic, una tendencia que recupera el glamour ostentoso de los años 2000 con pieles sintéticas, siluetas marcadas y accesorios protagonistas.

Este complemento se encuentra inspirado en la ushanka, un diseño originario de Rusia que fue pensado para soportar temperaturas extremas. En la actualidad, este ítem reversionado se transformó en una declaración fashionista que se apodera de las calles europeas. Asimismo, las firmas internacionales y las celebrities la eligen para este invierno 2026 en versiones de piel sintética, en tonos neutros o más audaces.

De esta manera, la China Suárez y Lola Latorre apuestan al regreso del accesorio Y2K con looks fashionistas invernales, los cuales llamaron la atención de sus seguidores en las redes sociales. Con sus sellos personales, adelantaron lo que pisará fuerte la temporada que viene.