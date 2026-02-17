Pampita, María Vázquez y Nicole Neumann dan cátedra de cómo llevar un vestido boho chic: tendencia, colores y glamour

El estilo boho chic es uno de los más elegidos por las celebridades. Si bien se mantiene la elegancia de algunas prendas, logra fusionarse con el amor por lo holgado y relajado, al igual que con colores y bordados inspirados en la naturaleza. Es por eso que, durante la temporada de verano, Pampita, María Vázquez y Nicole Neumann fueron de las modelos que más optaron por vestirlo en sus jornadas bajo el sol. Sin embargo, cada una le dio una impronta diferente, lo que permitió que dieran cátedra sobre cómo lucirlo de la mejor manera.

Pampita, María Vázquez, Nicole Neumann

El vestido boho chic: el favorito de las celebridades

1. Al rojo vivo, como Pampita

Pampita es una de las modelos más llamativas de la Argentina. Su carisma y fascinación por la moda la llevó a ser una influencia de tendencias en todas las temporadas en las que se presenta. Es por eso que, durante una jornada en Punta del Este, no podía pasar desapercibido. La modelo y conductora eligió lucir un vestido largo hasta los tobillos, con figura de reloj de arena, donde el pecho era ceñido y la falda acompañaba al viento. Lejos del clásico boho chic, se destacó por su color total red, pero mantuvo la estética con el bordado calado floral que le permitía un poco de transparencia típica de la playa.

El boho chic de Pampita

2. La elegancia del total white, como María Vázquez

María Vázquez es una enamorada del estilo de vida campestre, las salidas al aire libre y los deportes conectados al polo y la cabalgata. Es por eso que es clásico en ella ver un estilo bohemio, fusionado con la sofisticación de un look de gala. Durante el Final US Open de mujeres, marcó la tendencia de la elegancia del total white, con un vestido boho chic, muy diferente a su compañera. Ella optó por un diseño sirena tejido, que sobrepasaba los tobillos, y era manga larga para soportar los vientos del verano. En coincidencia con Pampita, había partes transparentes que le permitían lucir sensual, pero su estilo estaba más basado en un evento de lujo, en lugar que el uso cotidiano.

El boho chic de María Vázquez

3. El estilo comfy y playero, como Nicole Neumann

Nicole Neumann es una de las modelos que más llevan en el hombro las tendencias del boho chic. En el invierno del 2025 como en temporadas anteriores, ella buscó la conexión con lo natural, fusionándolo con la modernidad. Es por eso que, durante sus vacaciones de apertura de verano, decidió lucir varios looks inspirados en esta estética libre. Sin embargo, el más llamativo, fue un vestido de largo hasta los tobillos, que se destacaba por su ceñido en el pecho, marcando su figura y creando un escote en V pronunciado con pliegues. De esta manera, marcó el mocha mousse como el color predilecto para el boho chic, y le dio un toque especial con un aqua en accesorios.

El boho chic de Nicole Neumann

Los vestidos boho chic fueron los elegidos y favoritos de la celebridades durante el verano, y las tres modelos demostraron que pueden seguir siéndolo a lo largo de las diferentes temporadas. Pampita, María Vázquez y Nicole Neumann son de las mujeres más importantes de la industria fashionista, debido a su capacidad de marcar las tendencias y su poder como influencia en la moda. Es por eso que sus tres looks fueron marcados por los expertos y recibieron todos los halagos.

A.E