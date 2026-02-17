Así fue el cumpleaños de Valeria Mazza: casero, sencillo y lleno de costumbres argentinas, a pesar de la distancia

Acostumbrada a las pasarelas más importantes del mundo y grandes eventos, Valeria Mazza eligió esta vez un camino muy distinto para celebrar su cumpleaños. Sin eventos multitudinarios ni despliegues de moda, la modelo festejó sus 54 años de una manera simple y profundamente personal.

Así fue el cumpleaños de Valeria Mazza

Instalada en Italia junto a su familia, Valeria Mazza compartió en redes sociales un momento cargado de emoción que dejó ver su costado más íntimo. Una escena cálida, hogareña y lejos de cualquier artificio, que reflejó qué es lo verdaderamente importante para ella en esta etapa de su vida.

Un cumpleaños con costumbres argentinas

La celebración del cumpleaños de Valeria Mazza tuvo lugar en el departamento donde se aloja junto a su marido, Alejandro Gravier, y sus cuatro hijos: Baltazar, Tiziano, Benicio y Taína. Desde allí, la modelo mostró el comienzo de su día con un video sencillo pero muy emotivo.

Sentada a la mesa, frente a una torta casera con velitas de colores, Valeria Mazza sopló las velas acompañada por los aplausos y las sonrisas de su familia. Café servido, frutas, panes y dulces protagonizaron una postal familiar, marcada por la complicidad y el amor.

El mayor orgullo de Valeria Mazza

El viaje familiar tiene un trasfondo muy especial. Valeria Mazza se encuentra en Italia acompañando a su hijo Tiziano Gravier, quien atraviesa un momento clave en su carrera deportiva al participar de sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno.

Valeria Mazza y su hijo Tiziano Gravier

Fiel a su rol de madre presente, la modelo no dudó en priorizar este acompañamiento, compartiendo fotografías y mensajes de apoyo en cada etapa. No es la primera vez que deja en claro que, más allá de su trayectoria profesional, su mayor orgullo y prioridad sigue siendo su familia. Así, Valeria Mazza celebró sus 54 años, sencillo, emotivo y auténtico.