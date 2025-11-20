¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 20 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
El día te pide bajar un cambio. Puede aparecer una conversación pendiente con alguien del trabajo o de la familia. Si te tomás el tiempo de escuchar, salís ganando. Excelente momento para revisar un proyecto personal que venís pateando.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Te vas a sentir más sensible, pero también más intuitivo. Es una buena jornada para acomodar temas de guita o revisar gastos. Una charla con alguien cercano te deja pensando, pero para bien. Evitá discusiones que no suman.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Mercurio te tiene activo: ideas, mensajes, movimiento y un poco de nervios. Buen día para trámites, estudios o gestiones. Cuidado con hablar demasiado sin pensar. La energía favorece acuerdos de último momento.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
La luna te empuja a conectarte más con tu mundo interno. Quizás sientas nostalgia o ganas de estar con tu gente. El día es ideal para poner orden emocional o cerrar una etapa. En el trabajo: paciencia, porque no todos leen tus señales.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
Se activa tu costado social. Reuniones, planes, mensajes, gente que aparece de la nada. Antes de decir que sí a todo, fijate qué realmente querés. Un proyecto grupal empieza a tomar forma. Buen momento para mostrar tu creatividad.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
La agenda viene cargada, pero la energía acompaña. Podés resolver temas laborales que te venían complicando. No seas tan autoexigente: hoy no hace falta resolver el mundo. En lo afectivo, una charla sincera aclara dudas.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
Necesitás equilibrio, y el día te lo recuerda. Quizás haya tensión entre lo que querés hacer y lo que otros esperan de vos. No te olvides de poner límites. Buen día para organizar viajes, estudios o trámites legales.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
El Sol sigue en tu signo y eso te potencia. Vas a sentir claridad en decisiones que venías masticando. Algo que estaba oculto sale a la luz, pero no para preocuparse: es información que te libera. En relaciones, sinceridad total.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Tu energía está en modo introspectivo, raro para vos, pero necesario. Se ilumina algún ciclo que está cerrando. Evitá dispersarte: hoy lo importante es enfocarte en vos. En pareja, se aclara una duda que te venía rondando.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Se activa tu vida social y laboral a la vez, por lo que podés sentirte un poco saturado. Priorizar será clave. Un objetivo profesional empieza a tomar forma concreta. En amistades, alguien te sorprende con una propuesta.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Hoy tenés luz verde para avanzar en decisiones importantes del trabajo o proyectos personales. Sentís más claridad mental. Evitá discutir por pavadas: no te sirve. Una conversación con alguien mayor te aporta una perspectiva valiosa.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
La energía escorpiana te activa la intuición al máximo. Buen día para estudiar, investigar o meterte en temas que te inspiran. Podés recibir una noticia del exterior o de alguien que vive lejos. En el amor, aparece sensibilidad extra.