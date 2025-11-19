Rocío Pardo mostró como quedó su nueva casa con Nicolás Cabré: muebles en madera, playa propia y espacios para compartir en familia

Rocío Pardo y Nicolás Cabré presentaron el resultado final de su proyecto residencial, una casa que combina materiales nobles, rincones de descanso y un entorno natural que invita a la calma. La ambientación incluye muebles en madera, una pileta con estilo tropical y sectores para compartir en familia. La vivienda fue pensada como un espacio de encuentro, con ambientes abiertos, luz natural y una distribución que favorece la convivencia.

La nueva casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo, desde muebles de madera hasta playa propia

Rocío Pardo y Nicolás Cabré dieron un paso importante al mostrar cómo quedó el nuevo hogar que diseñaron juntos. Con detalles en madera, una playa integrada al jardín y espacios pensados para disfrutar en familia, la casa refleja una elección cuidada y funcional. El proyecto se desarrolló en un entorno natural, con una estética que prioriza la conexión con el paisaje y la comodidad cotidiana.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La pareja, que atraviesa un momento de plenitud personal y profesional, mostró en redes sociales cómo quedó la vivienda que compartirán con Rufina, la hija del actor, fruto de su pasada relación con la China Suárez. Ubicada en un entorno tranquilo, la residencia se destaca por su diseño rústico y funcional, con una impronta que combina lo natural con lo moderno.

Casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

En el video que compartió en su cuenta de Instagram Rocío Pardo, se puede ver el antes y el después de cada ambiente, reflejando el trabajo que realizaron para transformar el espacio. Uno de los puntos centrales es el comedor, donde sobresale una mesa de madera, protagonista de un ambiente amplio y despejado. El mobiliario elegido sigue una línea de fibras naturales, tonos tierra y detalles en beige, que aportan armonía y continuidad visual.

Casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

En este contexto, la cocina también fue pensada como un espacio para compartir. Con una isla central de superficie clara y vetas sutiles, se convierte en el corazón de la casa. Los muebles combinan madera clara y texturas suaves, generando un ambiente cálido y funcional. Todo está dispuesto para facilitar la convivencia y el disfrute cotidiano.

Casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La increíble pileta de estilo tropical que tiene la casa de Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Pero sin dudas, uno de los rincones más comentados por los seguidores de Rocío Pardo y Nicolás Cabré, fue el sector de la pileta, que incorpora un nuevo estilo de playa tropical que transforma el jardín en un oasis privado. En el video, se lo ve al actor descansando en una reposera beige. Además, se destaca el piso símil arena que acompaña a la perfección el estilo elegido.

En la misma línea, este sector cuenta con una playa húmeda, ideal para relajarse con los pies en el agua, y un sector de piedra que aporta textura y contraste. El entorno fue diseñado para integrarse con el paisaje, sin elementos que rompan la estética tropical. El uso de materiales nobles y la disposición de los espacios refuerzan la idea de descanso y desconexión.

VDV