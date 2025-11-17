¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 18 de noviembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.
Horóscopo de hoy, 18 de noviembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Mañana te levantás con mucha chispa, Aries. Si venís posponiendo algo, es el día para encararlo de frente. Cuidá los impulsos al hablar, porque podés sonar más filoso de lo que querías.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
Vas a estar buscando tranquilidad, pero el entorno puede estar medio caótico. No te enganches: tu paciencia va a ser tu mayor arma. A la tarde, buena energía para disfrutar algo rico o darte un mimo.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Día ideal para charlar, cerrar cosas pendientes y tener buenas ideas. Ojo con dispersarte, porque te pueden llover mensajes, reuniones o novedades. Una conversación te deja pensando más de la cuenta.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
La energía se acomoda un poco y te sentís más contenido. Puede aparecer una noticia familiar o algo relacionado al hogar que te mueve la estantería, pero en buen plan. A la noche, necesitás tu cueva.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
El martes te empuja a hacerte ver y a liderar, aunque no lo busques. Buen día para trámites, exponer ideas o tener reuniones. Eso sí: no te tomes todo tan personal si alguien cuestiona algo.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Tenés la cabeza a full pero con claridad. Se te ordenan temas económicos o de organización. Te conviene no hacerte cargo de tareas que no son tuyas. A la tarde: bajá un cambio.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
El día arranca sensible pero con buena vibra. Podés estar más diplomático que de costumbre, lo cual te ayuda en charlas complicadas. Una propuesta o invitación inesperada te alegra.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
El martes te pide que observes más y actúes menos. Algo se acomoda internamente, como si se corriera un peso. Ideal para cerrar capítulos, soltar o terminar algo pendiente.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Tenés ganas de salir, moverte o hacer planes. Tu energía está arriba y se nota. Buen día para proyectar o arrancar algo nuevo. Cuidado: podés prometer más de lo que vas a cumplir.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
Se activa lo laboral con fuerza. Te reconocen un esfuerzo o te dan una responsabilidad que te hace sentir útil. Ojo con sobrecargar tu agenda. A la noche, necesidad de silencio.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Tu creatividad está iluminada. Surgen ideas originales o soluciones raras pero efectivas. Buena jornada para estudiar, enseñar o compartir algo que te apasiona. Alguien te busca para un consejo.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Día profundo. Las emociones están a flor de piel, pero de forma positiva: entendés algo que venías sintiendo hace días. Buen momento para hablar desde el corazón. Intuición súper afinada.