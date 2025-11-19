El desopilante y gracioso momento de celos que protagonizó Sarah Burlando con su sobrino, Beltrán, por una banana

Sarah Burlando se roba las miradas de los usuarios de las redes sociales, con su personalidad extrovertida y su amor por la moda. Así protagoniza divertidos y desopilantes momentos con su familia, y que Barby Franco no duda en compartir con sus seguidores. Sin embargo, ellos también están atentos al sobrino de la niña, Beltrán, con quien tiene una cercana relación. Es así como se viralizó, en las últimas horas, un gracioso momento de celos, donde la mini influencer fashionista peleó por una banana.

El desopilante y gracioso momentos de celos de Sarah Burlando

Sarah Burlando es de las hijas de celebridades más observadas por las redes sociales y más queridas por ellos. Su personalidad extrovertida la llevó a volverse una de las mini influencers de la moda tendencia, y a protagonizar desopilantes y graciosos momentos con su familia. Sin embargo, su relación con su sobrino Beltrán la llevan a mostrar su lado más tierno y amoroso. Entre abrazos y caricias, la pequeña busca protegerlo de todo el mundo, y enternece a los usuarios.

Pero, lejos de lo que muchos esperaban, la niña se mostró celosa al tener que aprender a compartir con su sobrino. Barby Franco compartió un video del hijo de María Burlando, junto a ella y a Fernando Burlando, jugando en la tranquilidad del hogar y compartiendo una banana. Sin embargo, cada vez que Sarah la tomaba, no quería devolvérsela a su mamá para que Beltrán comiera. Finalmente, y tras las insistencias, decidió priorizar el alimento de su sobrino y se lo entregó ella misma al bebé, generando ternura y risas en los presentes.

La tierna relación de Sarah Burlando y su sobrino, Beltrán

Sarah Burlando y Beltrán tienen una tierna relación, gracias a que sus familias buscan mantenerlos unidos en todo momento. Desde el nacimiento del pequeño a comienzos del 2025, siempre que pueden, María Burlando lleva a su hijo a la casa de su papá y su esposa, para que la niña pueda pasar ratos de cariño con su sobrino. En las fotos que comparte Barby Franco, se lo ve al bebe a upa de su tía, y a Sarah cuidándolo en todo momento, con abrazos, divertidos juegos y mucho amor.

Es por eso que el video de sus celos por una banana provocó risas y descolocó a su familia y a los seguidores que la acompañan en todo momento. Sarah Burlando es de las mini influencers fashionistas más observadas y que no duda en marcar la tendencia de la moda y su personalidad extrovertida. Sin embargo, siempre busca el momento para pasar tiempo con su sobrino, Beltrán, a pesar de tener que compartir con él ciertas comidas favoritas, protagonizando desopilantes y graciosos momentos con él.

