Los verdaderos motivos por los que la China Suárez regresó sola a Turquía y sus hijos quedaron en la Argentina

Luego de unos días en la Argentina, que incluyó un nuevo raid mediático tras brindar entrevistas, la China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía para volver a su rutina diaria. Pero en esta ocasión, llamó la atención que la actriz regresó a su nuevo hogar sin sus tres hijos, Rufina, Amancio y Magnolia, y las especulaciones no tardaron en llegar debido al conflicto que mantiene con Benjamín Vicuña por estadía fuera del país de sus dos hijos en común.

Los padres de los tres niños tuvieron motivos para pedir que los menores no viajen con su madre y, finalmente, se quedaron en la Argentina mientras Suárez vuelve a sus días de convivencia con su novio, esta vez, sin hijos.

Los motivos por los que los hijos de la China Suárez se quedan en la Argentina

Desde hace más de cuatro meses, la China Suárez vive en Turquía. La decisión llegó al momento que Mauro Icardi debió regresar a jugar al Galatassaray luego de una larga recuperación en la Argentina tras una lesión. La pareja apostó a su amor y la joven fue quien se mudó, pero esta nueva etapa de su vida llegó con más escándalos: la puja judicial con Benjamín Vicuña por determinar el centro de vida de sus dos hijos en común, Amancio y Magnolia.

La expareja aún disputa donde deben vivir los menores, pero sus abogados buscan llegar a acuerdos para que los menores compartan tiempo con sus progenitores de igual manera. Pero el propio Benjamín Vicuña denunció en los medios que pasó 40 días sin ver a sus hijos. Mientras que Nicolás Cabré dejó en claro que Rufina, su hija, había decidido mudarse con su mamá a Turquía.

En este contexto, la ex Casi Ángeles regresó a Turquía, pero llamó la atención que lo hizo sin sus hijos, con quienes había regresado a la Argentina, días atrás. Fue Yanina Latorre quien reveló que los menores pasaran tiempo con sus padres. “Es el casamiento del padre, entonces hasta que sea el casamiento de Nicolás se queda en Buenos Aires, no se vuelve con la China”, indicó la conductora en SQP (América). En los primeros días de enero, Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo en Córdoba, y la niña asistirá a la gran boda.

En cuanto a Amancio y Magnolía, no regresaron a Turquía porque terminarán el año escolar en la Argentina, por lo que se quedaron en cuidado de su padre y luego si volverán a vivir con su madre, según contó Latorre. Y agregó: “La China le había propuesto cortar (a Benjamín Vicuña) con la cuota alimentaria a cambio de dejarlos irse con ella a Turquía y él se negó. Estuvo vivo porque después le van a decir que vendió a sus hijos po 3000 dólares o no sé cuánto paga”.

“Ella se fue a instalar a otro país con un hombre que puede llegar a jugar cinco años más ahí y él dice ‘¿por qué mis hijos tiene que cambiar su centro de vida por el novio de la madre?’. No hubo arreglo esta semana entre los abogados ni con los viajes ni con las fiestas. Los chicos van a quedar hasta diciembre a cargo de él para terminar las clases. No se sabe si van a volver a Estambul en diciembre ni a qué colegio van a ir el año próximo", reveló la conductora.

De esta forma, la China Suárez regresó a su nuevo hogar sin sus hijos y aún no hay fecha exacta del recuentro que tendrá con los niños. Por el momento, no llegó a un acuerdo con Benjamín Vicuña sobre el futuro de los niños.