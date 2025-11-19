Así es la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier: bautizada a su nombre, diseñada para sus amigos y epicentro de las reuniones familiares

Valeria Mazza y Alejandro Gravier eligieron un punto estratégico de Punta del Este para levantar una casa bautizada con el nombre de la modelo. Diseñada para encuentros y momentos compartidos, la propiedad se convirtió en un lugar clave para su vida familiar y social. La arquitectura prioriza la amplitud y la conexión con el entorno, con espacios pensados para recibir visitas y disfrutar del aire libre.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier construyeron un espacio en Punta del Este que lleva el nombre de ella, pensado para recibir a sus amigos y reunir a la familia. La casa, ubicada en un entorno natural, combina diseño y una distribución que acompaña su estilo de vida. Cada ambiente fue proyectado para facilitar la convivencia, materiales nobles y una estética que se integra con el paisaje.

La propiedad, conocida como Finca Valeria, se convirtió en un punto de referencia para sus veranos, sus celebraciones y sus momentos compartidos en familia. El diseño, la ubicación y la funcionalidad responden a una idea clara, crear un espacio que refleje su estilo de vida y que esté preparado para recibir a sus seres queridos.

Cabe destacar que la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier está ubicada en una zona apartada del balneario uruguayo, rodeada de naturaleza y con acceso a la playa. El frente de la residencia está revestido en piedra, lo que le da una apariencia sólida y armónica con el entorno. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y conectan el interior con el paisaje.

La arquitectura combina líneas modernas con materiales nobles, generando una estética cálida y funcional. Uno de los aspectos más destacados es la amplitud de los espacios. La propiedad cuenta con varias habitaciones, cada una pensada para alojar a familiares y amigos. Los ambientes comunes, como el living y el comedor, están diseñados para facilitar la convivencia y las reuniones.

La cocina de Valeria Mazza, amplia y equipada, funciona como punto de encuentro. Con detalles minimalistas y electrodomésticos modernos, cada espacio refleja el gusto de la modelo y su familia Las zonas al aire libre incluyen un jardín cuidado, una pileta y muebles para descansar bajo la sombra. Todo está dispuesto para que la casa funcione como un lugar de reunión, sin perder la intimidad.

Además, Finca Valeria no solo es un lugar de descanso, sino también el epicentro de las celebraciones familiares. En distintas ocasiones, la empresaria y Alejandro Gravier recibieron allí a sus hijos, amigos cercanos y colaboradores. La casa fue pensada para alojar grupos grandes, con comodidades que permiten disfrutar sin complicaciones.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier consolidaron en Punta del Este una casa bautizada a su nombre, diseñada para sus amigos y convertida en epicentro de las reuniones familiares. La propiedad reúne espacios amplios, sectores pensados para el encuentro y una distribución que acompaña la dinámica de quienes la habitan.

