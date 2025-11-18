Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez confirmó su romance con el jugador de Boca, Nicolás Figal: la primera foto juntos

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, confirmó su romance con Nicolás Figal, jugador de Boca Juniors, tras compartir su primera foto juntos. La imagen, tomada en un entorno urbano y relajado, marca el inicio de una nueva etapa en la vida pública de ambos tras meses de rumores y especulaciones sobre su cercanía.

En las últimas horas, el defensor publicó una foto con la influencer y la etiquetó en sus historias, donde se los ve compartiendo una mesa de madera blanca, ambos con remeras blancas y gestos relajados. Poco después, la modelo replicó la postal en su cuenta, dando por oficializada la relación.

La aparición pública de la pareja marca el fin de varios meses de rumores. Desde agosto, circulaban versiones que vinculaban a Lucía Celasco con Nicolás Figal, aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones ni publicaciones que confirmaran el vínculo. La imagen compartida esta semana pone fin a las especulaciones y colocó a la pareja en el foco de los medios.

Cabe destacar que la influencer, hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, mantiene un perfil público vinculado al mundo de la moda. Con presencia en eventos y campañas, su estilo y estética suelen captar la atención de medios y seguidores. Nicolás Figal, por su parte, atraviesa una etapa activa en Boca Juniors, con participación regular en el equipo.

La elección de una imagen sencilla, sin poses ni gestos románticos explícitos, reforzó el tono natural con el que decidieron compartir su primera foto juntos. Los seguidores de la pareja destacaron el entorno urbano y la vestimenta de ambos, sugiriendo una salida cotidiana, lejos de producciones y disfrutando del momento.

La confirmación del romance se dio en un contexto de alta exposición para ambos. Nicolás Figal viene de una etapa marcada por rumores tras una separación mediática, mientras que Lucía Celasco mantenía su vida privada sin declaraciones sobre su situación sentimental. La imagen funciona como una señal clara de que el vínculo entre ambos ya no se mantiene en reserva.

En la imagen compartida por el defensor xeneize, uno de los detalles que más impactó a sus seguidores fue el vendaje que lleva sobre uno de sus ojos por el corte y la hinchazón, que se ve a simple vista. El golpe remite a una lesión reciente sufrida durante el último partido de Boca Juniors frente a Tigre.

VDV