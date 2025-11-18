En septiembre pasado, Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron en redes sociales que esperan a su primer hijo. La pareja de actores generó gran alegría con la noticia y recibieron todo tipo de halagos, siendo una de las relaciones más queridas del mundo del espectáculo. Pero también, fue Ricardo Darín quien se llevó todas las miradas al convertirse en abuelo por primera vez.

El reconocido actor expresó por diversos medios su alegría por la llegada de un nuevo integrante de la familia, pero también por el nuevo rol que ocupará en su familia. Sin embargo, fue en la noche del lunes que en una entrevista mano a mano con Mario Pergolini en Otro día perdido (eltrece) reveló el detrás del anuncio de su hijo y el pedido que él le hizo.

El Chino Darín y el gran anuncio para su padre, Ricardo Darín

La vida de Ricardo Darín tuvo diversos momentos de felicidad y emoción, pero uno de los más recientes marca un antes y después en su intimidad familiar: se convertirá en abuelo. Su hijo mayor, el Chino Darín, espera su primer hijo con Úrsula Corberó, con quien mantiene uno de los romances más consolidados en el mundo del espectáculo.

La pareja anunció la noticia en redes sociales, pero, por supuesto, que primero lo hizo para el entorno familiar. En este escenario, fue Ricardo Darín quien contó cómo su hijo le contó que se convertiría en padre. "Fue medio episódico. Es algo muy extraño. En este caso fue inesperado. Él me contó y me pidió prudencia", contó en Otro día perdido, lo que generó cierta nostalgia en Mario Pergolini, quien indicó lo fuerte que es ver a un hijo crecer y que se convierta en padre, imaginando ese escenario con sus propios herederos.

"En ese momento me tembló un poco el suelo… Enseguida la cabeza viaja y te vas al momento en que te enteraste que lo ibas a tener a él. Es como una cadena de emociones, espectacular", detalló el actor sobre las sensaciones que atravesó ante el gran anuncio del Chino. Pero también, aseguró que fue riguroso con el pedido de su hijo y se guardó la noticia hasta que el resto de la familia lo supiese.

Luego, tuvo un fuerte reproche de su esposa, Florencia: "No se lo conté y después me lo reprochó". Además, indicó que la mujer no lo saludó por tres días por cierto enojo. Ahora, con la feliz noticia conocida a nivel mundial, viven el momento con gran felicidad, pero Ricardo Darín aseguró que se está tomando la situación con calma y agradece que su hijo y su nuera lo sumen a los nuevos planes, como ver ecografías.