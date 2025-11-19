Una psicóloga sentencia a la China Suárez y Mauro Icardi: “Viven con mucha inseguridad. Hay tensión constante”

Las recientes entrevistas de la China Suárez y Mauro Icardi pusieron en primer plano la intimidad del vínculo. La exposición conjunta generó un enorme interés, no solo por lo que ambos dijeron, sino también por la forma en que se mostraron frente a cámara.

China Suárez

En esa línea, la psicóloga Florencia Rodríguez, invitada en Los Profesionales de Siempre y entrevistada también por Ya Fue Todo, realizó un análisis profundo que dejó varios puntos críticos sobre la relación. Desde la manera en que se sientan hasta las palabras que se dicen, la especialista sostiene que hay indicadores claros de un vínculo marcado por la inseguridad y la falta de comunicación saludable.

El curioso análisis de la relación de la China Suárez y Mauro Icardi

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la declaración pública de Mauro Icardi en Otro Día Perdido, cuando admitió que le pidió a la China Suárez que no haga escenas sin ropa o de intimidad en la ficción. Para Florencia Rodríguez, esa frase es reveladora: “Él es el que impone las condiciones en la relación, le pone una limitación a su trabajo. En este tipo de parejas, no es tan fácil decirle que no”.

Mauro Icardi y China Suárez

A esto se suma un patrón que la psicóloga considera preocupante: la dificultad para dialogar. “Ellos expresaban durante la entrevista que tenían conflictos y que les costaba hablar. Que a veces no se hablaban durante tres días para lidiar con el conflicto”, recordó, subrayando que ese tipo de distancia emocional es un signo de alerta.

La tensión entre Mauro Icardi y la China Suárez

En su análisis para Ya Fue Todo, Florencia Rodríguez profundizó en lo que la imagen revela más allá de las palabras. Al observar la entrevista de la pareja, describió: “Se toman de la mano, pero ella está inclinada hacia el lado opuesto, como tirándose para atrás, y con las piernas cruzadas”. Según explicó, esa postura denota incomodidad y distancia emocional.

También destacó el modo en que se hablaban frente a cámara. “Ella le decía ‘boludo’, ‘si pasa esto te mato’. Puede parecer coloquial, pero nos habla de la dinámica de la relación”, señaló. Para la psicóloga, ese tono, sumado a la tensión corporal, configura un patrón claro en la dinámica entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Parece ser una relación que está en una tensión constante”.

La verdad detrás del vínculo de la China Suárez y Mauro Icardi

Florencia Rodríguez fue aún más contundente al recordar cómo comenzó la relación de la China Suárez y Mauro Icardi: “El tema es ver el vínculo completo, no pensar en una conducta aislada. Si vamos incluso a la historia de esta relación, inicia desde unas bases inseguras, porque inicia a partir de una infidelidad que ellos afirman en la nota”.

China Suárez y Moria Casán

A esto se suma, según la experta, la dificultad de Mauro Icardi para expresar admiración hacia la actriz: “No pudo destacar una característica buena de ella o algo importante de su recorrido. Y también el peso del pasado: “¿Cómo vas a construir algo sano si todavía seguís enganchado con los anteriores?”.

Para la psicóloga, todos estos factores, control, silencios, tensión visible, lenguaje agresivo y un origen conflictivo, componen un escenario donde la inseguridad convive con el día a día de Mauro Icardi y la China Suárez. Una relación que, según su lectura, muestra más alertas que armonía.