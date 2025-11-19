Juli Poggio mostró cómo vive y shockeó a todos: el gran desorden de cada rincón de su hogar

Juli Poggio es de las modelos más queridas por las redes sociales. Sus seguidores la acompañan en sus increíbles viajes, siguen sus más desopilantes aventuras y halagan sus capacidades fashionistas en todas partes del mundo. Sin embargo, ella decidió sincerarse con ellos, y mostrar cómo vive estas últimas semanas en su monoambiente antes de la gran mudanza a su departamento propio. Los usuarios de las redes sociales se shockearon con el desorden, y ella aseguró que se pondría a ordenar.

El gran desorden de la casa de Juli Poggio

Juli Poggio regresó de un increíble viaje por Tailandia, donde disfrutó de comidas exóticas, un santuario de elefantes y muchas fiestas con amigos. El mismo se dio en el contexto de una de las marcas para las que ella trabaja, por lo que marcar cada look de la ocasión era de gran importancia. Sin embargo, llegó el momento de volver a la Argentina, y comenzar con la mudanza hacia su departamento propio, que fue diseñado por y para ella y que cuenta con varias habitaciones.

Pero, lejos de lo que muchos se imaginaban, la modelo tiene un lado más desordenado que tomó protagonismo en esta etapa de su vida. En una historia de Instagram, admitió sentir vergüenza de cómo se encuentra su monoambiente, y que hacía varios días no subía para comenzar a guardar las cosas en su lugar. De esta manera, decidió que sus seguidores la acompañarían a enfrentar esta situación y shockeó a todos al momento de abrir la puerta del lugar, y revelar la ropa en el piso, las valijas en el balcón y la cama sin preparar.

El desorden del monoambiente de Juli Poggio tiene que ver con que, durante las últimas semanas, la joven disfrutó de un increíble viaje a Tailandia. En el 2024, había estado acompañada de importantes modelos argentinas como Pampita y Zaira Nara; sin embargo, este año fue con sus amigas y colegas de otra marca fashionista, con quienes vivió un viaje mágico y lleno de fiestas.

Además de marcar las mejores tendencias del verano, ella se la jugó por probar platos exóticos y recorrer nuevos templos. Entre la naturaleza y las risas con amigos, pudo cumplir uno de sus sueños más grandes, en la noche estrellada. Poggio vivió su propio cuento de hadas en el "festival de los faroles de Rapunzel", donde miles de linternas de papel de arroz y fuego son lanzadas e iluminan el oscuro cielo.

Sin embargo, llegó el momento de volver a la Argentina, y su monoambiente la hizo chocar con la realidad de que debía mudarse a su nuevo departamento. Es por eso que, entre ropa usada y las valijas de Tailandia, la modelo admitió estar viviendo un desorden, "tanto en su casa como en su vida", según ella expuso. Juli Poggio es de las celebridades más observadas por todos, y no duda mostrarse tal cual es junto a sus seguidores y en los momentos claves de su vida.

