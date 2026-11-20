¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 20 de noviembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 20 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una jornada de decisiones importantes en el ámbito laboral. Tu iniciativa será clave para resolver asuntos pendientes. En lo sentimental, una conversación inesperada podría cambiar tus planes.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La estabilidad que venías buscando comienza a tomar forma. Será un buen momento para organizar tus finanzas y disfrutar de pequeños placeres. Alguien cercano podría sorprenderte con una propuesta.

Tauro | Instagram

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad de comunicación estará en su mejor momento. Surgirán oportunidades para establecer nuevos contactos y recuperar vínculos. Evitá sacar conclusiones apresuradas.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán a flor de piel y necesitarás encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar. Una noticia familiar podría alegrarte el día.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma te permitirá destacarte en reuniones y encuentros sociales. Se abrirá una posibilidad interesante en el terreno profesional. En el amor, será tiempo de demostrar lo que sentís.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Una situación que parecía complicada comenzará a resolverse. Tu capacidad de organización será fundamental para avanzar. La jornada también favorecerá los encuentros con amigos.

Virgo | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El viernes traerá nuevas perspectivas sobre una relación importante. Podrías recibir una invitación inesperada que altere tu rutina. Será un día favorable para expresar tus ideas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estarás atravesando un momento de transformación personal. Una decisión que venías postergando finalmente encontrará su rumbo. En el trabajo, podrían reconocer tu esfuerzo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de cambiar de aire y vivir nuevas experiencias se harán sentir. Una conversación despertará tu entusiasmo por un proyecto. En lo afectivo, habrá espacio para la espontaneidad.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La constancia comenzará a dar resultados concretos. Será una jornada productiva para cerrar compromisos y planificar los próximos pasos. Una persona de confianza podría ofrecerte ayuda.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad estará especialmente activa y encontrarás soluciones originales a problemas cotidianos. Un encuentro casual podría convertirse en una oportunidad interesante.

Acuario | Horóscopo

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La intuición te ayudará a comprender una situación que generaba incertidumbre. Será un viernes propicio para fortalecer vínculos y recuperar la tranquilidad. Una buena noticia podría llegar hacia el final del día.