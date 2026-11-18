Reconocida por su trayectoria en cine y televisión, Jazmín Stuart construyó una carrera que combina la actuación con la dirección cinematográfica y la escritura de guiones. Desde sus comienzos en la tira juvenil Verano del 98 hasta sus trabajos en películas como Los paranoicos, se consolidó como una figura destacada de la escena audiovisual argentina. Sin embargo, más allá de su faceta profesional, también hay pequeños detalles de su vida cotidiana que permiten conocer otro aspecto de su vida. Uno de ellos es la terraza de su casa, un ambiente que se distingue por la combinación de materiales nobles, una estructura arquitectónica de impronta rústica y una importante presencia de plantas.

Una pérgola de líneas geométricas y una arquitectura de impronta rústica: así es la terraza de Jazmín Stuart

Uno de los elementos que más llama la atención de la terraza de Jazmín Stuart es su pérgola, construida con vigas rectangulares de aspecto robusto y terminación similar al cemento. La estructura dibuja un entramado geométrico abierto sobre el ambiente y permite mantener la conexión visual con el cielo. De esta manera, aporta identidad arquitectónica sin quitarle protagonismo a la luz del sol ni generar una sensación de encierro.

Así es la terraza de Jazmín Stuart

A su alrededor, un muro bajo de acabado texturizado en tono gris claro delimita el espacio y funciona como soporte para una composición de macetas. La elección de materiales y colores mantiene una estética sobria, con superficies de aspecto natural que contrastan con el verde de las plantas. Además, las sombras que proyectan las vigas sobre el piso y los distintos sectores suman otro atractivo visual a la ambientación.

Las plantas en la terraza de Jazmín Stuart

Las plantas son otros de los grandes protagonistas de la terraza de Jazmín Stuart. A lo largo del muro se distribuyen numerosas macetas de terracota y recipientes en diferentes tonalidades, que reúnen especies de distintas formas, tamaños y texturas. Entre ellas se destacan las suculentas de hojas carnosas, algunas con tonalidades verdes intensas y otras con matices azulados, además de cactus de palas planas y pequeñas plantas ornamentales.

También aparecen gramíneas y especies de tallos finos que aportan altura y movimiento al conjunto. La disposición de las plantas no responde a una simetría estricta: algunas se agrupan en pequeños conjuntos y otras se destacan por su volumen, lo que genera una composición orgánica que acompaña todo el perímetro.

Camas curvas para tomar sol: así es el especial rincón de Jazmín Stuart pensado para descansar

En uno de los sectores se encuentra el mobiliario destinado al descanso. Las camas o reposeras de exterior, de dimensiones generosas y tapizado en gris grafito, se integran a la estética contemporánea de la terraza de Jazmín Stuart. Sus superficies acolchadas, respaldos y almohadones mantienen una línea visual sobria, mientras que su disposición permite aprovechar el espacio para tomar sol, leer o simplemente pasar un momento al aire libre.

Así es la terraza de Jazmín Stuart

Por la disposición de las pérgolas, la luz del sol logra acompañar por completo el ambiente. Entre las plantas, la pérgola rústica de cemento y el mobiliario de exterior, la terraza de Jazmín Stuart reúne distintos estilos sin perder coherencia: un espacio donde la arquitectura y la naturaleza comparten protagonismo.