Profesional y apasionada de lo que hace, Nicole Neumann le da un sentido especial a cada una de las producciones fotográficas que la convocan. Lejos de perder vigencia, la modelo volvió a ser contratada por la marca de ropa femenina Var’s para publicitar su colección de primavera verano. Y además de escogerse una locación especial como fueron las localidades de Trevelín y Esquel, en Chubut, Nicole le agregó un condimento maternal al compartir el viaje con su hijo Cruz, de dos años, que se portó de maravillas mientras su madre cumplía con su trabajo.

Nicole Neumann junto a Cruz, su hijo, en Chubut: "En la naturaleza soy feliz"

“En la naturaleza soy feliz!!!!!”, posteó “Nikita” en las redes rodeada de pasajes de ensueño, de los bellísimos tulipanes de Trevelín y con la presencia de una de sus debilidades del reino animal como son los caballos.

Nicole Neumann y su hijo Cruz, en los campos de tulipanes de Trevelín.

Si bien prefiere como muchos otros padres famosos cubrir la carita de su hijo con un emoji de corazón o con objetos como un ramo de flores, Nicole si mostró imágenes en la que se oberva la presencia de Cruz, ya todo un hombrecito apegado a su madre. Además, cuando se refiere al team de trabajo que la acompañó mencionó a los distintos profesionales involucrados y a “bebecruz” junto al símbolo numeral.

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manuel Urcera, acompañó a su mamá a Chubut.

Toda una experiencia diferente a la de cualquiera de los tantísimos otros viajes que realizó por trabajo, y que no hace más que reafirmar el lugar preponderante que le asigna a la maternidad. “Belleza y distinción!! y siempre maternando aún cuando trabajas...”, le escribió a Nicole Neumann una de sus seguidoras ponderando su decisión de cumplir con sus obligaciones sin desatender a su heredero.