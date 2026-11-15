Horóscopo semanal del 15 al 20 de noviembre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 15 al 20 de noviembre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de YouTube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Cartas del Tarot: El Emperador y la Reina de Oros

Aries, esta semana se presenta una combinación mágica de acción y toma de decisiones firmes para resolver problemas y avanzar sin estancarte en situaciones negativas. Comienza tus días con gratitud y mantén la prudencia y la discreción. Tu mejor día será el martes. Se avecinan eventos sociales con gente de poder o invitaciones a campañas y publicidad que te dejarán un ingreso extra.

Salud: Cuidado con el dolor en las piernas, la retención de líquidos y molestias en la planta de los pies. Toma más líquidos y reduce la sal, el azúcar y el café.

Consejo: Paga tus deudas de tarjeta de crédito y aprovecha el Buen Fin para comprar solo lo necesario, preparándote para unas buenas vacaciones en diciembre o enero. Toma cursos de especialidad (inteligencia artificial, idiomas, ventas).

Números de la suerte: 18, 19, 30 (dos golpes de suerte).

Colores: Verde y rojo.

Amor: Si estás soltero, se acercan signos muy compatibles como Capricornio, Virgo y Sagitario, buscando una relación firme y de crecimiento.

Recomendación: Prepara maletas y pasaporte; se vislumbran viajes, salir al extranjero y crecimiento profesional. Si no te gusta tu casa, trabajo o pareja, es momento de cambiar. Las cartas del siete de copas y rey de bastos auguran juntas laborales y proyectos nuevos.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Cartas del Tarot: El Diablo y el 10 de Oros

Tauro, ¡premio mayor! Esta combinación te habla de abundancia y posibles golpes de suerte en la lotería. Sin embargo, la carta del Diablo te exige máxima alerta: sé sumamente cauteloso, no confíes en cualquiera y revisa bien lo que firmas o compras. Tu mejor día será el miércoles. Te invitarán a un negocio extra que te aportará un ingreso adicional.

Salud: Tu punto débil es la inflamación intestinal, la gastritis o la úlcera debido a la tensión y a sobrepensar las cosas. Bebe té de tila o árnica y sal a caminar por la mañana.

Consejo: Realiza un inventario o auditoría de tu año para ver qué necesitas para seguir avanzando. Arregla pendientes de herencias o asuntos familiares.

Números de la suerte: 06, 31, 32.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Compatible con Escorpión, Capricornio y Acuario. Si estás en pareja, cuidado con los celos y con imaginarte situaciones que no son reales; recuerda que la máquina del tiempo no existe.

Recomendación: Las cartas españolas (siete de bastos y dos de bastos) indican que el próximo año trabajarás fuera, por lo que debes ir preparando tus documentos de migración. Excelente momento para cirugías médicas o estéticas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Cartas del Tarot: El Juicio y el 5 de Oros

Géminis, es momento de comprender que la depresión muchas veces proviene de la frustración y de compararte con los demás. Alinea tus propósitos y concéntrate en ti mismo. Es una semana propicia para independizarte, mudarte o agilizar trámites de separación si estás pasando por un divorcio. Tu mejor día será el lunes.

Salud: Atiende el insomnio, la depresión y la angustia haciendo ejercicio, levantándote temprano y tomando agua para purificar tu cuerpo rumbo a las fiestas navideñas.

Consejo: Abre bien los ojos en tu entorno laboral y no confíes demasiado en personas recién conocidas. Adopta una mascota y llena tu casa de plantas para atraer estabilidad.

Números de la suerte: 16, 22, 24.

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Los signos más compatibles contigo son Leo, Libra y Acuario.

Recomendación: Date un gusto y consiéntete aprovechando las ofertas para adquirir un reloj, celular o computadora. La conjunción del as de oros y as de bastos reafirma nuevas oportunidades de crecimiento profesional y la importancia de no dejar nada inconcluso.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Cartas del Tarot: La Torre y el As de Oros

Cáncer, la energía se alinea para la compra de casa, auto, terreno o la apertura de un negocio. No te limites ni compartas tus planes con gente chismosa para evitar malas energías. Protégete con agua bendita y un limón verde en la bolsa. Tu mejor día será el jueves, una jornada de mucho trabajo y organización de eventos (bautizos, bodas o baby showers).

Salud: Cuidado con la presión en el cuello, espalda alta y dolores de cabeza o migrañas provocados por el estrés. Descansa mejor y libera tus miedos.

Consejo: Continúa estudiando y terminando tus estudios; nunca es tarde para adquirir más conocimientos. Arregla asuntos pendientes familiares y de herencias.

Números de la suerte: 07, 14, 55 (premio grande en lotería).

Colores: Amarillo y naranja.

Amor: Si estás soltero, encontrarás compatibilidad con Piscis, Acuario y Escorpión. Recibirás una llamada o mensaje muy esperado que traerá gran alegría a tu vida.

Recomendación: Las cartas españolas (tres de bastos y cuatro de copas) traen sorpresas económicas, propuestas de matrimonio, amor verdadero o incluso la llegada de un embarazo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Cartas del Tarot: El Sol y el 10 de Bastos

Leo, es el momento de construir tu porvenir con pasos firmes. Tu mejor día será el martes, una semana de arduo trabajo pero con grandes recompensas económicas. Realiza tus trámites de títulos o documentos bancarios con orden, evita prestar dinero y sé ahorrativo. Te llegará una propuesta laboral interesante y una oportunidad amorosa con alguien de Sagitario, Acuario o Aries.

Salud: Cuida tus pulmones, garganta y protégete de virus actuales consumiendo cítricos; aléjate de personas enfermas y concéntrate en tu propio bienestar.

Consejo: Cultiva un espíritu de gratitud: agradece lo que tienes y camina siempre con humildad. Aprende a decir "no" y evita cargar con los problemas ajenos o dar consejos no solicitados.

Números de la suerte: 01, 09, 13.

Colores: Rojo y azul.

Amor: Si estás en pareja, cuida los celos y las traiciones; si la relación ya no da para más, dense un tiempo.

Recomendación: Las cartas del seis de copas y sota de bastos indican juntas de trabajo para proyectos futuros (2027), asistencia a celebraciones y el apoyo solidario a un familiar convaleciente.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Cartas del Tarot: El Ermitaño y el 2 de Bastos

Virgo, esta semana estás predestinado a recibir un aumento de sueldo, un ascenso o un cambio de categoría profesional. Te estás reinventando, luciendo mejor y cuidando tu alimentación. Tu mejor día será el viernes. Te regalarán una mascota y podrías tener reencuentros con un amor del pasado que no prosperó; valora si vale la pena dar vuelta a la página.

Salud: Cuidado con las hernias (de disco, ombligo o tendón). No cargues objetos pesados y evita acelerarte queriendo hacer todo al mismo tiempo.

Consejo: Soluciona de inmediato cualquier demanda o problema legal pendiente. Cuida muy bien tus pertenencias personales (cartera, celular).

Números de la suerte: 04, 10, 20.

Colores: Blanco y negro.

Amor: Si tienes pareja, hay probabilidades de embarazo en puerta; si estás soltero, busca compatibilidad en Tauro, Piscis y Capricornio.

Recomendación: Ten siempre claro tu "poder de propósito" (saber exactamente qué quieres lograr). Las cartas españolas (cinco de bastos y seis de bastos) te piden desconfiar de personas conflictivas, asesorarte legalmente y avanzar hacia la victoria laboral.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Cartas del Tarot: La Estrella y la Reina de Bastos

Libra, una persona de poder, del extranjero o del ámbito gubernamental se acercará para ofrecerte un negocio o un ingreso extra que potenciará tu economía. La carta de la Estrella te impulsa a no detenerte. Tu mejor día será el miércoles.

Salud: Tu punto débil es el insomnio y el sobrepensar las cosas por miedo al futuro. Pon todo en manos de la divinidad y mantén una buena hidratación y jugos saludables.

Consejo: Coloca plantas, espejos y un platito con sal en grano debajo de tu cama para limpiar las energías estancadas de tu hogar. Es momento de acrecentar tu patrimonio y soltar el pasado.

Números de la suerte: 05, 08, 17 (golpe de suerte en premio mayor).

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Excelente compatibilidad con Acuario, Aries y Géminis.

Recomendación: Mira siempre hacia el futuro (visualiza tus metas a largo plazo). Las cartas del cuatro de espadas y as de espadas señalan la renovación de contratos o propuestas de trabajo internacional que debes analizar con lupa antes de firmar.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Cartas del Tarot: La Rueda de la Fortuna y el Caballo de Bastos

Estás en tu época de celebración, sonriéndole a la vida y dejando atrás las peleas. Es una semana excelente para tramitar, rentar, comprar o vender bienes raíces. Tu mejor día será el jueves, cuando recibirás una nueva contratación o ingresos frescos.

Salud: Cuidado con los enojos y los pensamientos exagerados; recuerda que el cuerpo resiente las emociones acumuladas. Tu punto débil puede ser la depresión, la angustia o los miedos.

Consejo: Realiza un ritual de cumpleaños: enciende una veladora blanca, usa perfume nuevo, córtate el cabello y estrena ropa para atraer estabilidad anual. No intentes controlar a todo el mundo; recuerda que quien te hace enojar constantemente no es una pareja, sino un enemigo.

Números de la suerte: 26, 27, 29.

Colores: Blanco y verde.

Amor: Conexión especial y amor verdadero con signos como Aries, Piscis y Cáncer.

Recomendación: Las cartas españolas (cinco de oros y cinco de espadas) traen dinero extra para pagar deudas, resolver temas migratorios o solucionar disputas familiares por herencias. La abundancia te rodea en este ciclo de aniversario.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Cartas del Tarot: El Loco y el 9 de Bastos

Sagitario, vas por paso firme y con gran crecimiento. Esta semana recibirás pagos pendientes o concretarás la venta de algo que tenías en trámite. Después del día 21, al iniciar tu temporada de cumpleaños, se vislumbran viajes. Tu mejor día será el miércoles.

Salud: Mantén la dieta y haz ejercicio; tu punto débil sigue siendo la grasa visceral, el estómago y los excesos que pueden derivar en presión alta o azúcar elevada. Escucha a tu cuerpo.

Consejo: Disfruta de las reuniones sociales sin descuidar tu economía. Evita relaciones con personas comprometidas que solo te hacen perder el tiempo. Guárdatete tus consejos y proyectos para ti.

Números de la suerte: 03, 11, 28 (tres golpes de suerte).

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Amores verdaderamente compatibles con Cáncer, Aries y Leo.

Recomendación: Las cartas españolas (caballo de bastos y seis de oros) te piden alejarte de chismes y personas malintencionadas. Alguien de la familia podría requerir tu apoyo moral o económico ante un problema legal o de salud.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Cartas del Tarot: El Mago y el 5 de Bastos

Capricornio, atraviesas una etapa de madurez para consolidar un patrimonio y recuperar el tiempo perdido. Tu mejor día será el martes, ideal para retomar estudios, cursos de inteligencia artificial, leyes o comercio exterior. Sé prudente con tu dinero, no lo prestes y aprende a poner límites ante la manipulación de quienes te rodean.

Salud: Cuida tu piel, cabello y dientes; visita al dermatólogo y al dentista. Cuida tu aspecto personal, ya que proyectar una buena imagen es clave ahora.

Consejo: Resuelve asuntos escolares pendientes, pagos de colegiaturas y libera de tu mente el estrés, la angustia y las frustraciones del pasado.

Números de la suerte: 02, 19, 25.

Colores: Blanco y rojo.

Amor: Amores sólidos y compatibles con Géminis, Tauro y Aries.

Recomendación: Las cartas del cuatro de bastos y cuatro de oros auguran que cualquier plan de adquirir casa o terreno prosperará. El mensaje de los ángeles te anuncia una grata sorpresa económica muy merecida por tu constante esfuerzo.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Cartas del Tarot: El Mundo y el 8 de Bastos

Acuario, abre muy bien los ojos frente a envidias, chismes y personas malintencionadas. No peques de confiado ni cargues con amistades tóxicas que solo buscan traicionarte a tus espaldas. Protégete con agua bendita y el escapulario del Arcángel Miguel. Tu mejor día será el lunes, una jornada de mucho trabajo y resolución de asuntos del pasado.

Salud: Cuidado con hernias de disco en la baja espalda o molestias en los riñones. Toma suficiente agua y evita cargar objetos pesados.

Consejo: No te enamores de personas complicadas o comprometidas. Si puedes emprender un negocio de comida, nutrición o gimnasio, hazlo, pues te traerá grandes satisfacciones.

Números de la suerte: 12, 21, 48.

Colores: Azul y verde.

Amor: Signos altamente compatibles: Virgo, Libra y Géminis, con quienes podrías experimentar un amor sincero.

Recomendación: Las cartas españolas (sota de espadas y siete de espadas) te urgen a limpiar tu contorno, arreglar la cocina o baño de tu hogar y evaluar la compra de una vivienda propia en lugar de seguir rentando.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Cartas del Tarot: El Carruaje y la Sota de Bastos

Piscis, se abre un ciclo de poder, determinación y crecimiento personal. Controla los corajes y evita guardar sentimientos de culpa; mejor enfócate en ahorrar y asesorarte muy bien antes de realizar cualquier compra o venta importante de bienes raíces o vehículos. Tu mejor día será el viernes.