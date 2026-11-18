Mariana Fabbiani y Mariano Chihade construyeron una familia que siempre procuraron mantener al margen de la exposición mediática. Juntos son padres de Matilda, de 16 años, y Máximo, de 12, dos chicos que crecieron acompañando a sus padres en distintos momentos de sus carreras, aunque con una presencia pública diferente. Mientras la mayor comenzó a mostrar algunos de sus intereses y actividades en las redes sociales, el menor conserva un perfil mucho más bajo y aparece de manera ocasional en las publicaciones familiares.

Mariana Fabianni junto a Mariano Chihade y sus hijos

Con el paso de los años, ambos fueron desarrollando sus propios intereses, aunque hay algo que comparten y que está relacionado con la historia artística de su familia. Se trata de una inclinación por la música y otras disciplinas creativas que la conductora destacó en una entrevista en LAM, donde también habló de la relación que sus hijos mantienen con el recuerdo de su bisabuelo, el reconocido pianista y compositor Mariano Mores.

Matilda, la hija mayor de Mariana Fabbiani que sigue sus pasos en el mundo artístico

A sus 16 años, Matilda Chihade llama la atención por el parecido físico y estético con su mamá. La adolescente también comparte con Mariana Fabianni el interés por distintas expresiones artísticas y, desde chica, se formó en danzas urbanas. A través de las redes sociales, especialmente TikTok, suele compartir coreografías, looks y distintos contenidos que permiten conocer un poco más de sus gustos y actividades.

Matilda, la hija mayor de Mariana Fabbiani

Aunque tiene una presencia más frecuente en las publicaciones de su mamá, sus padres procuran preservar su intimidad y acompañar sus decisiones respecto de la exposición. Uno de los momentos familiares más importantes de los últimos años fue su fiesta de 15, que se celebró en el hotel Alvear Icon de Puerto Madero, con la presencia de sus seres queridos.

Máximo, el hijo menor de Mariana Fabianni que mantiene un perfil reservado

A diferencia de su hermana, Máximo Chihade, de 12 años, suele mantenerse alejado de las redes sociales y de las apariciones públicas. El menor de la familia tiene una presencia mucho más ocasional en las publicaciones de la presentadora y sus fotografías suelen formar parte de viajes o encuentros familiares. Sin embargo, esa reserva no impide conocer algunos de sus intereses.

Máximo, el hijo menor de Mariana Fabianni

En mayo de 2023, durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM, la conductora contó que tanto Máximo como Matilda tenían una conexión especial con la música y que ambos habían comenzado a tomar clases de piano: "Yo tengo el piano de mi abuelo en mi casa y hoy Maxi, mi hijo, se sienta en ese piano y toca, Matilda también. Empezaron hace un tiempo a tomar clases y después dejaron, pero el piano suena", recordó.

La herencia artística de Mariano Mores y el talento que Mariana Fabianni reconoció en sus hijos

En aquella conversación, la conductora también recordó a sus abuelos, Mariano Mores y Myrna, y explicó cómo siguen presentes en la vida familiar a través de las anécdotas y los objetos que conserva: "Mis hijos los conocieron y ellos están presentes en las anécdotas, es la manera de sentirlos cerca", expresó.

Mariana Fabianni junto a Mariano Chihade y sus hijos

Mariana Fabianni también relacionó la inclinación de sus hijos por las disciplinas artísticas con la historia familiar. Al hablar particularmente de Matilda y su formación en danza, aseguró: "Que Matilda baile como baila no es una casualidad, está en los genes". De esta manera, dejó en evidencia que tanto la música como el baile forman parte de los intereses que los chicos desarrollaron durante su crecimiento y que encuentran un antecedente en el legado de Mariano Mores.

El miedo de Mariana Fabbiani con sus hijos

Más allá de la herencia artística, Mariana Fabianni también se refirió a cómo imagina el futuro de su hija y a los desafíos que podría enfrentar si decidiera ingresar al mundo del espectáculo. Durante una entrevista con Angie Landaburu en el programa Ángeles y Demonios, la conductora habló sobre la importancia que tiene para ella preservar la intimidad familiar y explicó que mantener una separación entre su trabajo y su vida personal es una forma de proteger a sus hijos: "Para mí es mi seguro el tener privacidad, y es el seguro de mis hijos", sostuvo. También recordó que hubo situaciones relacionadas con su exposición pública que le resultaron difíciles de atravesar: "Me pasó y lo sufrí muchísimo".

Mariana Fabianni junto a Mariano Chihade y sus hijos

En ese contexto, cuando le preguntaron cómo reaccionaría si Matilda quisiera dedicarse a la televisión, Mariana reconoció que la posibilidad le generaría cierta preocupación: "Me daría un poco de miedo. Es un medio difícil, hay que hacerse duro, hay que curtir la piel", respondió. Así, mientras Matilda y Máximo continúan creciendo y descubriendo sus propios intereses, Mariana Fabianni y Mariano Chihade mantienen una postura cuidadosa respecto de cuánto de esa intimidad comparten con el público.