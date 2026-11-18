Esta semana, la vida sentimental de Juliana Awada despertó el interés de los medios luego de que trascendiera un presunto romance con el publicista Diego Canalda. Aunque ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre la versión, los rumores cobraron cada vez más fuerza. En este contexto, Yanina Latorre mostró en Sálvese Quien Pueda (SQP), por América TV, la primera foto que podría confirmar el vínculo.

La foto de Juliana Awada y Diego Canalda

Este miércoles 18 de noviembre, Juliana Awada y Diego Canalda fueron capturados in fraganti juntos mientras compartían un almuerzo en un restaurante de Buenos Aires. Las imágenes fueron difundidas en el ciclo de espectáculos que conduce Yanina Latorre y rápidamente replicadas en las redes sociales del programa, donde despertaron comentarios sobre el supuesto noviazgo entre ambos.

Juliana Awada, empresaria textil | Instagram

“Juliana Awada junto a Diego Canalda, trabaja en la banca privada de Miami”, señalaron desde la cuenta de X (ex Twitter) del ciclo al compartir la postal. Asimismo, agregaron: "Estaban en un exclusivo restaurant de Buenos Aires". En la imagen se los puede ver sentados frente a frente, disfrutando de un almuerzo al aire libre, bajo una pérgola. La aparición pública de ambos volvió a alimentar las versiones sobre un posible romance que comenzó a circular en los últimos días.

Juliana Awada y Diego Canalda | X (ex Twitter)

Así es Diego Canalda, el presunto novio de Juliana Awada

Diego Canalda es un profesional del mundo financiero que reside y desarrolla su actividad en Miami, Estados Unidos. Su recorrido laboral incluye pasos por importantes entidades del sector, como Deutsche Bank Securities y Raymond James & Associates. Desde julio de 2023 forma parte de Stifel, Nicolaus & Company, una firma especializada en servicios financieros y gestión patrimonial. Además, su trayectoria tuvo reconocimiento en el ámbito de las finanzas, ya que fue incluido en el listado 2026 de Forbes de asesores patrimoniales destacados.

Sin embargo, su nombre comenzó a despertar interés mediático por su cercanía con Juliana Awada. La aparición conjunta volvió a poner en escena las versiones de romance que circulan desde hace días y convirtió a Canalda como su presunto nuevo novio.

Juliana Awada | Instagram

Por su parte, Juliana Awada mantiene su vida sentimental lejos de la exposición pública. Desde que se confirmó su separación de Mauricio Macri, en enero de este año, su nombre fue vinculado con distintas figuras del ámbito empresarial y hasta con el rey Felipe VI. Entre los rumores que circularon también apareció el de un posible romance con el empresario José Luis Longinotti. Sin embargo, la empresaria optó por mantener el silencio y no hacer declaraciones sobre estas especulaciones.