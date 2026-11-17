Griselda Siciliani repasó distintos aspectos de su vida personal y profesional en una charla donde se tomó un momento para hablar de su presente familiar. En ese contexto, la actriz se refirió al crecimiento de Margarita Suar, quien ya tiene 14 años, y compartió una reflexión vinculada al paso del tiempo y a los cambios que acompañan cada etapa de la adolescencia. Entre recuerdos de su carrera y proyectos que marcaron su recorrido, dejó una mirada que permite conocer un poco más sobre aquello que ocupa un lugar central en su vida cotidiana.

Griselda Siciliani habló de su amor por el teatro y sus inicios en la actuación

Griselda Siciliani participó de una extensa entrevista en Por Favor Rebobinar, el ciclo conducido por Seba de Caro en OLGA, donde repasó distintos aspectos de su trayectoria artística, sus influencias culturales, sus sueños profesionales y algunos episodios que marcaron su recorrido. En un clima distendido, la actriz habló sobre actuación, cine, danza y también dejó lugar para compartir detalles de su vida cotidiana y familiar.

Griselda Siciliani

Durante la conversación, la artista recordó algunas de las obras que más la impactaron como espectadora. Entre ellas mencionó Pequeña Miss Sunshine, una película que, según explicó, le resulta especialmente atractiva por la forma en que combina comedia y emoción. “Me convoca mucho por el tipo de actuación”, señaló. Remarcó que disfruta de los intérpretes capaces de moverse en registros difíciles de encasillar y generar una sensibilidad particular en pantalla.

En la misma línea, Griselda Siciliani se refirió a sus primeros acercamientos al arte. Contó que la música tuvo una fuerte presencia en su historia familiar gracias a su abuela materna, pianista, y recordó los años de intensa formación en danza. “Yo no bolicheé toda mi adolescencia. Yo fui bailarina. Yo bailaba desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche”, afirmó al describir una rutina atravesada por la disciplina y la dedicación al movimiento.

Griselda Siciliani

Más adelante, repasó el camino que la llevó desde los escenarios hasta la televisión, recordó sus primeras experiencias frente a cámara y relató cómo fue adaptándose a un lenguaje que desconocía en sus inicios. También habló de su personalidad fuera del ámbito laboral y reconoció que suele escapar rápidamente de los grandes eventos sociales porque, según explicó entre risas, siempre siente que estaría mejor en su casa.

Griselda Siciliano se emocionó al mencionar su vínculo con Margarita y el temor que le genera verla crecer

En el tramo final de la entrevista, la conversación se trasladó hacia cuestiones más personales y allí apareció uno de los temas más importantes para Griselda Siciliani, la relación con su hija Margarita. La actriz se mostró abierta al hablar de la adolescente, que actualmente tiene 14 años, y explicó el lugar central que ocupa en su vida cotidiana. En una dinámica de preguntas y respuestas rápidas, la intérprete fue consultada sobre aquello que considera una verdadera desgracia.

Griselda Siciliani y Margarita

La respuesta de la artista estuvo directamente vinculada con el tiempo compartido junto a su hija. “Mi mayor desgracia... no tener tiempo para hacer lo que me gusta, para estar con mi hija, para boludear, para morfar...”, expresó, dejando en claro cuáles son las prioridades que organizan su vida fuera del trabajo. Luego, al hablar sobre la etapa adolescente que atraviesa su hija, fruto de su pasada relación con Adrián Suar, profundizó aún más en ese sentimiento. “Lo que más me gusta en el mundo es estar con ella”, aseguró.

Además, Griselda Siciliani se refirió al paso del tiempo y a los cambios naturales que acompañan el crecimiento de los hijos: “Bueno, cuando no quiera más estar conmigo, va a ser terrible. Es una desgracia”. Sus palabras reflejaron la importancia que tiene para ella ese vínculo y la conciencia de que las dinámicas familiares se transforman con los años. Entre recuerdos de infancia, anécdotas profesionales y confesiones cotidianas, la actriz volvió a mostrar que buena parte de sus reflexiones más profundas están ligadas al tiempo compartido con su hija.

Margarita, Adrián Suar y Griselda Siciliani

Griselda Siciliani dejó entrever cómo atraviesa una etapa de cambios vinculada al crecimiento de Margarita Suar, quien ya transita la adolescencia. Al repasar distintos aspectos de su vida personal, la actriz volvió a destacar la importancia que tiene el tiempo compartido en familia y el lugar que ocupa su hija en su rutina cotidiana. Sus reflexiones permitieron conocer una faceta ligada a la convivencia diaria y a los nuevos desafíos que enfrentan.

VDV