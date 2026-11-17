Antonela Roccuzzo se consolida como un referente de estilo y seguidora de las últimas tendencias. En esta oportunidad, la rosarina vuelve a poner de moda el estampado que gana terreno en Europa y se caracteriza por su impronta boho chic.

Antonela Roccuzzo sorprendió con un vestido paisley: el estampado boho que causa furor

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar su afinidad por las tendencias internacionales con un look de alto impacto. Esta vez, la esposa de Lionel Messi compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su paso por un exclusivo evento de Tiffany en Perú, donde sorprendió con un vestido largo estampado que reunió elegancia, sensualidad y una impronta boho-chic. El diseño lleva un estampado paisley, un motivo ornamental que vive un fuerte regreso en Europa y comienza a ganar terreno en los estilismos de noche.

Para esta ocasión especial, Antonela Roccuzzo eligió un vestido de silueta sirena, sumamente ceñido al cuerpo, que acompañó sus curvas y estilizó su figura. El atuendo se destacó por su escote cuadrado estructurado y sus mangas largas, que incorporaban sutiles transparencias en los brazos y los laterales. En la parte inferior, una terminación con volados aportó movimiento y generó un interesante contraste con el ajuste del torso.

Antonela Roccuzzo vuelve a poner de moda el estampado que ya es tendencia en Europa

El estampado fue uno de los grandes protagonistas de la apuesta de la empresaria. Sobre una base oscura, el vestido combinó tonalidades celestes, turquesas, bordó y marrones, con detalles luminosos que aportaron profundidad y riqueza visual. Una elección que se alejó de sus versiones más tradicionales y se acercó a un terreno mucho más sofisticado, ideal para una ocasión de gala.

Antonela Roccuzzo vuelve a poner de moda el estampado que ya es tendencia en Europa

Fiel a su estilo, Antonela Roccuzzo completó el outfit con piezas de alta joyería, que sumaron brillo y elegancia sin competir con la fuerza visual del vestido. Así, la modelo consiguió un estilismo de inspiración maximalista, pero con un equilibrio refinado entre las texturas, los colores y los accesorios.

Antonela Roccuzzo vuelve a poner de moda el estampado que ya es tendencia en Europa

El estampado paisley, el diseño que vuelve a ser tendencia en Europa

El paisley es uno de los motivos ornamentales más reconocibles de la historia de la moda. De origen persa e indio, se caracteriza por sus figuras curvas con forma de lágrima o gota, que se entrelazan con arabescos, motivos florales y pequeños detalles decorativos. A lo largo de las décadas, este diseño fue asociado al espíritu bohemio y tuvo distintos momentos de protagonismo en la industria fashionista.

Ahora, vuelve a ganar fuerza dentro de la corriente boho-chic y la estética bohemia de los años noventa que se impone en Europa. Sin embargo, esta nueva interpretación propone una vuelta de tuerca: el paisley deja de ser exclusivo de las prendas livianas y los conjuntos relajados de día para conquistar también los looks nocturnos y las propuestas de inspiración couture.

Antonela Roccuzzo vuelve a poner de moda el estampado que ya es tendencia en Europa

La clave está en la elección de una paleta más profunda y sofisticada. Los fondos negros se combinan con tonos turquesas, celestes, bordó y marrones, además de pequeños acentos luminosos o metálicos. También aparecen texturas con relieve que intensifican el efecto visual del estampado y le aportan una dimensión diferente.

De esta manera, Antonela Roccuzzo vuelve a poner de moda el estampado que ya es tendencia en Europa: paisley. Desde un importante evento en Perú, la esposa de Lionel Messi mostró la versión más elegante de este diseño y cautivó a sus seguidores de las redes sociales.