¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 25 de abril de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 25 de abril de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Día para bajar un cambio. Venís a mil y eso puede jugarte en contra, sobre todo en discusiones. En lo laboral, mejor observar antes de actuar. En el amor, si aflojás la intensidad, todo fluye mejor.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna te favorece y te da estabilidad emocional. Ideal para tomar decisiones concretas, sobre todo en temas de plata. En pareja, momento de disfrute simple pero profundo.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Estás con la cabeza a mil ideas, pero te puede faltar foco. Tratá de priorizar. Noticias inesperadas pueden cambiarte el humor. En el amor, conversaciones clave.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Sensibilidad a flor de piel. Día para conectar con lo que sentís, pero sin quedarte atrapado ahí. Buen momento para ordenar temas familiares o del hogar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Te sentís protagonista, pero ojo con querer imponer siempre tu mirada. En el trabajo, alguien puede cuestionarte. En el amor, si bajás el ego, ganás conexión.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día productivo, pero con tendencia a la autoexigencia. Tratá de no volverte tan crítico con vos mismo. Buen momento para organizar temas pendientes.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Buscás equilibrio, pero el entorno está medio caótico. No todo depende de vos. En el amor, definiciones importantes: o avanzás o soltás.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Energía intensa. Día ideal para transformaciones internas. Puede haber revelaciones o verdades que salen a la luz. En el amor, todo o nada.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de libertad y movimiento. Si estás muy atado a rutinas, te va a pesar. Buscá un plan distinto. En lo emocional, alguien te sorprende.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Día clave para lo profesional. Se abren oportunidades si te animás a salir de lo estructurado. En lo afectivo, necesitás expresar más.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad está en alza. Buen momento para proyectos nuevos o ideas innovadoras. En el amor, conexión distinta, más mental que emocional.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Intuición súper activa. Día para confiar en lo que sentís. Puede haber confusión en lo práctico, así que chequeá todo dos veces. En el amor, mucha sensibilidad.