Así es el make up Soft Glam de Allegra Cubero para su fiesta de 15 años

Allegra Cubero se prepara para vivir su gran fiesta de 15 años, organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte. Su look tendrá como protagonista un make up Soft Glam, una propuesta delicada y luminosa. La velada promete ser un espacio donde moda, maquillaje y decoración única se junten para dar lugar a un evento inolvidable.

Allegra Cubero se prepara para lucirse con un make up Soft Glam para su fiesta de 15 años

Allegra Cubero está lista para celebrar su fiesta de 15 años, organizada por Fabián Cubero y Mica Viciconte. Su estilo tendrá como eje un maquillaje soft glam, una propuesta sutil y radiante que realza su frescura. La noche se presenta como un encuentro donde moda, belleza y una ambientación especial se unirán para dar forma a una celebración pensada en cada detalle.

Allegra Cubero

En las últimas horas, la influencer compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que permitieron ver cómo ella y las hijas de su pareja se preparan para la celebración. Su publicación mostró cómo se empezó a organizar la previa del evento tan esperado por la adolescente, reflejando la importancia y la expectativa que generaba la noche.

La historia de Mica Viciconte permitió ver el maquillaje elegido por Allegra Cubero. Bajo el estilo soft glam, se trabajó una propuesta delicada y luminosa que resaltó su rostro con toques sutiles de brillo. La piel se preparó con una base ligera de acabado natural, logrando un efecto uniforme y radiante.

Mica Viciconte, Allegra, Luca, Sienna e Indiana Cubero

Por otro lado, los ojos se destacaron con sombras en tonos tierra y dorados suaves, acompañados por un delineado fino que aportó definición sin perder suavidad. Las pestañas, realzadas con máscara, sumaron profundidad a la mirada, equilibrando la mirada.

El resultado fue un make up pensado para una ocasión especial, que combinó frescura juvenil con un aire glam moderno. La encargada de realizar este espectacular trabajo fue la maquilladora profesional Agostina Rimolo.

Mica Viciconte mostró cómo Allegra Cubero y su familia se preparan para la fiesta de 15 años

A través de su cuenta de Instagram, Mica Viciconte compartió un video donde se puede ver cómo se prepara toda la familia para la fiesta de Allegra Cubero. La grabación mostró cómo Sienna Cubero ya estaba siendo maquillada, mientras su entorno más cercano esperaba por su turno de beauty look.

Según se conoció, la celebración por los 15 años de la adolescente contará con la presencia de 150 invitados, entre familiares y amigos que acompañarán a la homenajeada en una noche especial. La organización estuvo a cargo de Fabián Cubero y su pareja, quienes planificaron cada detalle para que la celebración refleje la importancia de este momento.

La lista de invitados incluye a toda la familia Cubero, llegada desde Mar del Plata, y a la familia de Mica Viciconte, además de amigos cercanos de los organizadores. Allegra Cubero también estará acompañada por sus compañeros del colegio y amistades de distintos ámbitos. El salón elegido para la celebración es “Altos de Olivos”, ubicado en Olivos, un espacio pensado para recibir a los asistentes en un entorno cuidado y elegante.

Allegra Cubero

Allegra Cubero celebra sus 15 años con un festejo que tendrá como protagonista el make up soft glam, una propuesta delicada y luminosa que acompaña su estilo juvenil. La organización a cargo de Fabián Cubero y Mica Viciconte reunió a familiares y amigos en un salón pensado para destacar cada detalle de la noche, donde la ambientación y la convocatoria reforzaron la importancia de la ocasión.

VDV