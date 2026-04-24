Yanina Latorre contó la verdad de las versiones de infidelidades de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel

Tras las declaraciones de Catalina Gorostidi y Flor Regidor, quienes aseguraron tener información y pruebas sobre los supuestos encuentros amorosos del futbolista, Yanina Latorre fue categórica en su análisis y se refirió a la supuesta infidelidad de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel.

Las declaraciones que hicieron reaccionar a Yanina Latorre

La controversia comenzó cuando Gorostidi, en un streaming, afirmó: “Ojo Tini con De Paul porque le está mandando mensajitos a una amiga mía y tengo pruebas de todo”, aunque luego intentó aclarar que “todo fue un chiste, fue parte de un juego”.

Por su parte, Flor Regidor no se quedó atrás, amplificó el escándalo asegurando que Rodrigo De Paul y Tini Stroessel andarían con otras personas. "Para mí, no existe la monogamia en esas parejas que son tan pegadas", indicó.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel//Instagram

La reacción de las protagonistas fue de intento de minimización. Ambos, Gorostidi y Regidor, aseguraron que solo buscaban hacer humor con los comentarios. No obstante, la polémica ya había escalado. Ante eso, Yanina Latorre salió a cuestionar a ambas mediáticas.

Yanina Latorre cuenta la realidad detrás de los rumores

En "El Observador", Yanina Latorre no se anduvo con vueltas y criticó duramente a las ex participantes de Gran Hermano por su falta de responsabilidad al hacer acusaciones graves sin pruebas.

“Cata Gorostidi en un streaming, sin ningún tipo de prueba, y no estoy defendiendo ni a De Paul ni a Tini porque ellos son grandes y se saben defender. Pero vos cuando decís algo lo tenés que decir entero. ‘No me hagan hablar porque yo sé cosas de que De Paul le manda mensajes a amigas mías’ dijo ”, recordó la periodista.

Yanina Latorre//Instagram

La conductora enfatizó en la importancia de la responsabilidad al comunicar información delicada, “Punto 1: si vas a contar algo, contalo con nombre y apellido, y andá derecho, con pruebas. Porque vos no sabés qué le generás a De Paul y Tini. Si lo hacés por dos minutos de cámara" dijo y agregó: " Te estás metiendo con Tini Stoessel que tiene el fandom más grande de Twitter y con De Paul campeón del mundo que va al Mundial. El ABC de la gente con la que no te tenés que meter", continuó.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel//Instagram

Yanina Latorre también cuestionó la forma en que Gorostidi y Regidor manejaron el escándalo y luego lo desmintieron en público. “Después, estas chicas se asustaron y se desdijeron”, concluyó, en clara referencia a la necesidad de ser responsables con las palabras y las acciones.