Cazzu elige el diseño argentino para su gira por Estados Unidos: flecos, impronta tanguera e historia

Cazzu es una de las cantantes más observadas a nivel internacional, por su gran talento. Su último álbum Latinaje recopiló en 14 canciones diferentes ritmos de la cultura de Latinoamérica, apostando por el tango, el folklore, la salsa, el bolero, entre otros, fusionando la impronta del territorio con la vanguardia musical. Sobre el escenario, la artista desplegó una novela llena de amor y complicaciones, donde interpreta a un personaje poderoso, en un bar de la ciudad, mientras canta sus canciones. Es así como se llevó la mirada de todos, y la moda pasó a tener un lugar fundamental en su presentación.

En los próximos días, esta historia llegará a grandes escenarios de Estados Unidos, dejando en claro la cultura latina en el país norteamericano. Es por eso que decidió, junto con su director creativo y estilista Jorge León, apostar por un rediseño de los looks, con el guiño argentino latente. Como siempre, el vestuario está pensado en relación a los tres actos del show, y de la mano de EMM & VAL, se traduce su música con la moda con tango, historia y diseño argentino. "El código del vestuario está pensado e inspirado en la novela Latinaje. Un mix de misterio, sexy y festivo", expresó León para CARAS.

Tango, moda argentina e historia: Cazzu apuesta a un rediseño de sus looks para su gira en Estados Unidos

1. Total black, flecos y corte tanguero

El primer acto del show de Cazzu muestra un presente melancólico y sombrío, con una clara ausencia de color y una importancia al negro. El tango es el ritmo elegido para este momento, y Jorge León pensó que un vestido total black con reminiscencias tangueras era el ideal para la ocasión.

Los looks de Cazzu / Créditos: BURSTIN

Para eso, EMM & VAL, directoras creativas de BURSTIN, firma de Alta Costura icónica argentina, apostaron por un bordados artesanales de trazo orgánico sobre la silueta y la incrustación manual de cristales con acentos en peltre, que aportan profundidad y destellos fríos. El look tiene un claro guiño a los años noventa, manteniendo el minimalismo y las líneas depuradas de la historia que cuenta la cantante en su show.

Cazzu, y el look del primer acto / Créditos: BURSTIN

2. Total black y flecos tornasol

Para el segundo acto, Cazzu saca su lado más trapero y hace honor a su apodo como "La Jefa". Es por eso que la sensualidad ahora marca un peso de poder, sobre el resto de los personajes, y León decidió demostrarlo con un look más atrevido y ceñido.

Un maxi vestido de falda irregular con flecos tornasol se desarma en el escenario para dar paso a un cambio de top y short, también con flecos. EMM & VAL seleccionan y reinterpretan una pieza de su propia era, integrándola como recurso activo dentro de la propuesta, con una paleta ámbar, cobre y terracota, remitente a Jujuy. Los flecos de gamuza se unen a un mix de textiles, y le agregan luminosidad a las sandalias de baile, con incrustaciones de cristales hechos a mano

Cazzu, y el look del segundo acto / Créditos: BURSTIN

3. La reinterpretación de una pieza icónica de archivo de 1989

Para el cierre del show, Cazzu se muestra en un conjunto de top y falda, alejándose de su personaje que mantuvo la historia despierta durante todo el comienzo, y teniendo un mano a mano divertido e íntimo con sus fanáticos. Jorge León les abrió las puertas a EMM & VAL para que reinterpretaran una pieza icónica de su archivo de 1989, tranformándolo en un look de dos prendas, laminados en plata que se une con broches en homenaje a Versace.

Cazzu, y el boceto del tercer acto / Créditos: BURSTIN

La pieza conservada fusiona las tonalidades frías de los azules, púrpuras y peltres, pensada para introducir un quiebre cromático y destacar a Cazzu en escena. De esta manera, lo planificaron para que tuviera bordados artesanales diseñados a medida y flecos textiles en tornasol azul, provenientes de un textil de más de 30 años conservado en archivo. El movimiento de las prendas aportan un carácter ceremonial al último acto, donde ella misma crea un momento emotivo con sus fanáticos.

El look de archivo de 1989 / Créditos: BURSTIN

Desde las festividades del norte argentino hasta la tradición de la firma, Cazzu rediseña sus looks para su show de Latinaje, de la mano y con la creatividad de su estilista Jorge León y las directoras de Brustin EMM & VAL. La propuesta articula arte, cultura y técnica en un mismo lenguaje, mientras mantiene la tonalidad melancólica, romántica y misteriosa de la novela que ella viene contando desde el estreno de su último álbum.

Créditos: Burstin

A.E