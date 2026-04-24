Elina Costantini transforma el Malba en la Met Gala argentina por primera vez: "Estoy viviendo un sueño"

El próximo 28 de abril, Elina Costantini marcará un antes y un después para la moda en el país. Desde el Malba, la creadora de la Semana de Alta Costura Argentina (SAC) será la anfitriona de una Gala Couture que acompañará el pre-estreno de El diablo viste a la moda 2, en una alianza inédita con 20th Century Studios. En diálogo con CARAS, la empresaria manifestó su alegría y anticipó cómo será el evento que transformó al museo en la "Met Gala" argentina. "Estoy muy feliz porque estoy viviendo un sueño, nunca imaginé que Disney me confiaría en mí para la avant premiere", afirmó.

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Un museo intervenido por la moda

Durante años, Elina Costantini sostuvo un deseo que parecía difícil de concretar: que una gran compañía internacional apostara por la Semana de Alta Costura Argentina. "Siempre hablaba con mis allegados y decía: '¿Cuándo va a venir una empresa y va a invertir en SAC o va a pensar en SAC?'", recordó. Detrás de esa expectativa había un recorrido construido con precisión y trabajo: "Soy súper exigente, minuciosa y me gusta llevar todo al máximo lugar".

La propuesta llegó el año pasado e inmediatamente dijo que sí, pero el vínculo previo con la compañía y la magnitud del proyecto terminaron de sellar la decisión. "Estoy feliz, estoy viviendo un sueño y muy agradecida a Disney y a 20th Century Studios. Estamos haciendo por primera vez en la Argentina un evento de Hollywood".

Después de mucho trabajo junto a Disney y a pocos días del evento, el Malba empezó a transformarse. "El Malba se vistió de moda", aseguró la modelo de alta costura, en referencia a la instalación de un impactante zapato de más de dos metros que se volvió protagonista. "Viene todo tipo de gente, se ponen zapatos rojos, se sacan fotos y hacen performance. Se está viviendo un momento de fiesta", contó, entusiasmada por la respuesta del público.

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La experiencia, según adelantó, empieza incluso antes de cruzar la puerta: "Todos los invitados van a poder vivir algo único desde que pisan la vereda del Malba". La idea surgió a partir de la propia invitación de Disney: "Cuando me llamaron me encantó la propuesta de la avant premiere, pero dije: '¿Por qué no renovamos la apuesta y hacemos una gala que integre la moda, el arte y el cine?'". Ese impulso terminó de darle forma a una noche que tendrá espíritu de gran evento internacional como lo es la Met Gala.

La proyección internacional de la Semana de la Alta Costura

Lejos de lo obvio, Elina Costantini reveló que el verdadero reto estuvo en hacer convivir esos universos. "El mayor desafío es haber creado esta gala para integrar la moda, el arte y el cine", explicó. Y dejó en claro que no se trata de un objetivo puntual, sino de un camino a sostener: "Todos los años va a ser un desafío, porque son tres ramas muy interesantes que se tienen que superar".

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En ese cruce también aparece su propia historia. Su interés por el cine no es nuevo y vuelve a tomar protagonismo en este proyecto. "Me encanta la película", dijo sobre El diablo viste a la moda, y celebró esta segunda parte también logra conectar con nuevas generaciones.

Desde que creó la Semana de Alta Costura Argentina, su meta fue clara. "La idea es que el mundo siempre nos mire y seguir llevando la alta costura al exterior", sostuvo la empresaria. En ese sentido, esta alianza no solo amplifica esa vidriera, sino que suma nuevas capas: "Ahora también tengo el desafío del arte y del cine".

Elina Costantini

Con la mirada puesta en el futuro, Elina Costantini incluso se anima a ir un paso más allá. "Ya estoy trabajando en producir mis propias películas", adelantó a CARAS, dejando entrever que este cruce entre disciplinas recién empieza.