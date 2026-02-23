Una de las funciones que puede realizar la inteligencia artificial, es recopilar datos de manera certera y sencilla. Por ese motivo, resulta un aliado importante para encontrar una versión actualizada de lo que deparará la semana para nuestro signo. Aquí te dejamos qué dice Chat GPT sobre el panorama de cada casa zodiacal en los próximos siete días.

Cómo será la salud de los signos esta semana según la inteligencia artificial

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Semana para canalizar energía acumulada. Si no la descargás haciendo ejercicio o moviéndote, puede transformarse en tensión muscular o dolor de cabeza. Bajá un cambio con la ansiedad y evitá decisiones impulsivas que puedan derivar en pequeños accidentes domésticos.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu cuerpo te pide orden. Intentá regular horarios de comida y descanso porque el sistema digestivo podría estar más sensible. Ideal para retomar hábitos saludables sin exigirte de más. Mucha agua y menos harinas te van a hacer sentir más liviano.

Tauro

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente va a mil y eso repercute en el cuerpo. Podrías sentir insomnio o contracturas cervicales. Desconectarte del celular antes de dormir y hacer algo de respiración consciente te va a ayudar más de lo que pensás.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Semana para prestar atención al estrés emocional, que puede manifestarse en el estómago. No te guardes lo que te molesta. Caminar cerca del agua o hacer alguna actividad relajante te va a equilibrar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tenés buena energía, pero cuidado con exigirte de más. El corazón y la espalda pueden resentirse si no respetás tus tiempos de descanso. Incorporar una rutina suave, como yoga o elongación, puede marcar la diferencia.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu punto sensible esta semana es el sistema nervioso. Intentá no sobrecargarte de responsabilidades. Si podés delegar, hacelo. Buena semana para chequeos médicos o para empezar una alimentación más consciente.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

El equilibrio es clave. Si venís durmiendo poco, el cuerpo te va a pasar factura. Atentos a riñones y retención de líquidos: bajá la sal y sumá infusiones naturales. Un masaje relajante sería ideal.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Semana intensa emocionalmente y eso puede sentirse en la zona lumbar o en dolores musculares. Actividad física moderada te va a ayudar a liberar tensión. Evitá acumular bronca.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Necesitás movimiento, pero cuidado con exagerar. Podrías estar propenso a torceduras o golpes menores si actuás sin prestar atención. Buen momento para empezar algo al aire libre, pero con responsabilidad.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El cuerpo te pide descanso. Si venís trabajando sin parar, podrías sentir agotamiento o bajas de energía. Incorporar más horas de sueño y ordenar horarios va a ser fundamental esta semana.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu energía es variable. Podrías sentir altibajos anímicos que impactan en tu vitalidad. Sumá actividades creativas o grupales que te levanten el ánimo. Atención a la circulación y a no pasar tantas horas sentado.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Semana sensible. Tu sistema inmunológico puede estar más vulnerable, así que reforzá defensas con buena alimentación y descanso. Escuchá las señales del cuerpo y no minimices molestias pequeñas.