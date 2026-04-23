La princesa Amalia marcó tendencia con looks inspirados en Máxima Zorreguieta

La princesa Amalia, heredera al trono de los Países Bajos, decidió seguir el mejor camino fashion y no caer en graves errores. Cuentan los expertos en moda que la hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo de los Países Bajos considera a su madre como un claro y buen ejemplo a imitar.

Por esa razón a nadie sorprendió que sólo a una semana se mostrarse con su traje de fajina del ejército, comenzara un recorrido oficial por su ciudad, Amsterdam, con un cómodo y clásico equipo. Un total look bordó, de pantalón y blazer sastre, de corte recto, con chaleco, by Mango.

Amalia adora copiar los looks de su madre al atender su agenda como princesa.

Qué estilismo copió la Princesa a su madre Máxima

La hija mayor de los reyes de los Países Bajos eligió uno de los equipos fashion más usados por la reina: un traje bordó, by Mango, que lució en diciembre para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Completó su equipo con botas con tacos en gamuza bordó y cartera de Hérmes que, según confesó Amalia, tomó prestada del guardarropas de su madre y llevó aros tamaño XL en dorado.

Traje bordó, botas y bolso Hermes: la apuesta de Amalia en su encuentro con la alcaldesa de Amsterdam, Femke Halsema.

Amalia compartió un informal brunch con la alcaldesa de Amsterdam, durante el que charlaron y comieron diversos sándwiches y unas mini- hamburguesas.

Amalia visitó una fundación deportiva que ayuda a jóvenes e impactó con su simpatía.

Con un look inspirado en su madre, la reina Máxima, Amalia recorrió las calles de Amsterdam. Además de disfrutar del brunch con la alcaldesa Femke Halsema, la heredera al trono de los Países Bajos también visitó una fundación deportiva que asiste con sus actividades ayuda a los jóvenes.