Chechu Bonelli: “Cuando me separé de Darío Cvitanich sentí más dolor que cuando perdí a mis papás”

En un emotivo diálogo con Sebastián Wainraich, Chechu Bonelli reveló las profundas heridas que dejó su separación tras catorce años de pareja con Darío Cvitanich. La conductora, que ha mantenido un perfil reservado sobre este proceso, decidió abrir su corazón para compartir cómo ha enfrentado la difícil tarea de reconstruirse y encontrar un nuevo rumbo.

A poco de cumplir un año de su divorcio, su testimonio refleja una historia de dolor, aprendizaje y esperanza en medio de una etapa de transformación personal.

Chechu Bonelli y la separación con el deportista

La despedida de una relación larga y consolidada nunca es sencilla y Chechu Bonelli lo experimentó en carne propia. La modelo contó que, tras catorce años compartidos con Cvitanich, el proceso fue una montaña rusa emocional.

“Cuando me separé de Darío Cvitanich sentí más dolor que cuando perdí a mis papás” , dijo la modelo, haciendo referencia a la intensidad del cambio y al impacto en su vida familiar. La separación no solo implicó la ruptura de una pareja, sino también la desintegración de una familia que durante años construyeron juntos, lo que agravó aún más su dolor y sentimientos de culpa.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

Durante la entrevista, Chechu Bonelli admitió que en ese momento sintió que estaba "hecha bosta". La tristeza, la confusión y el vacío la llevaron a un estado de profunda vulnerabilidad. Sin embargo, también resaltó el proceso interno que le permitió entender que, a pesar del dolor, era posible salir adelante.

"Ver a esa Cecilia que sufrió y hoy a esta Cecilia que volvió a la vida me da mucho orgullo", expresó, mostrando una madurez conquistada en medio del sufrimiento. La autocrítica y la reflexión la ayudaron a aceptar que el duelo era necesario para poder cerrar ese capítulo y abrirse a nuevas experiencias.

Chechu Bonelli//Archivo

La conductora resaltó que la terapia fue una pieza clave en su recuperación emocional. “Estoy laburando muchísimo psicológicamente, haciendo terapia. Tengo que terminar de hacer este duelo”, explicó la modelo para estar totalmente bien. El proceso de sanación no solo implicó aceptar la pérdida, no fue fácil. “Yo me había casado para toda la vida”, afirmó.

Chechu Bonelli intenta dar vuelta la página

Tras su breve relación con Facundo Pieres, Chechu Bonelli expresó que, aunque fue una experiencia hermosa, todavía se encuentra en un proceso de reconstrucción emocional.

La relación, que ocurrió durante el verano, fue vista por ella como un aporte positivo en su camino, aunque la separación por diferencias de agenda fue inevitable. "Él me hizo muy bien en este tiempo, pero no pudo ser", comentó, dejando en claro que no hay reproches, solo gratitud por el momento compartido.

Chechu Bonelli//Instagram

Por último, Chechu Bonelli compartió cómo está transitando esta nueva etapa sin compromiso: " Estoy disfrutando mucho de la soltería”. Sin embargo, confesó: “Me gusta la soledad… pero a veces es dura”, y explayó: “No estoy desbarrancando ni estoy con chabones ni nada de eso”. La modelo sostuvo que todo es un proceso y que pronto saldrá adelante.