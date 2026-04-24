La nueva vida de Nicolás Behringer a seis meses de ganar La Voz: Lejos de la música y con una reciente operación

Nicolás Behringer vive una nueva etapa a seis meses de ganar La Voz, lejos de la música y con una reciente operación que marcó su presente. El joven cantante atraviesa un momento distinto al esperado tras su consagración, donde las decisiones personales y los cambios de rutina se suman a su recorrido artístico.

La operación que le realizaron a Nicolás Behringer a seis meses de ganar La Voz Argentina

Nicolás Behringer atraviesa un momento complicado a seis meses de ganar La Voz, apartado de la música y con una operación reciente. El joven de 29 años, consagrado en 2025 dentro del team Luck Ra, enfrenta un presente en el que las decisiones personales y las modificaciones en su rutina lo alejaron de su sueño artístico.

Nicolás Behringer y Luck Ra

En octubre del 2025, el artista logró un triunfo que le otorgó grandes premios, como 70 millones de pesos, un contrato con Universal Music Group y un auto 0 km. A seis meses de la gran final, tuvo que vender el vehículo que ganó en la competencia para poder costear una amigdalectomía y una septoplastía, dos intervenciones necesarias para mejorar su calidad de vida y su rendimiento vocal.

“Se me va a hacer un orificio en el tímpano, a ponerse un diábolo que es como un embudo para que mi oído pueda limpiar todo lo que tiene adentro hace tantos años”, contó Nicolás Behringer en sus redes. Tras el procedimiento, inició un período de recuperación que lo mantuvo alejado de los escenarios durante algunos meses.

Nicolás Behringer

"Salió todo bien, familia. No se preocupen", escribió el joven en su cuenta de Instagram horas después de su operación. Además, posteó una imagen donde se lo podía ver en la camilla del hospital; la publicación lo mostró con vendaje en la zona de la nariz y con la cara hinchada, producto de la intervención que le realizaron.

Lejos de la música y con un desafío familiar: La nueva vida de Nicolás Behringer

Con el contrato de alquiler próximo a vencer, Nicolás Behringer comenzó la búsqueda de una nueva casa en Capital Federal. El cantante vive junto a su hermana menor, a quien acompaña desde la muerte de su padre. "¡Familia! Pronto se termina mi contrato de alquiler. Si alguien conoce por Capital alguna casa, idealmente dueño directo, me serviría el contacto. Los quiero", escribió en Instagram.

Posteo de Nicolás Behringer

El presente artístico del ganador de La Voz Argentina también se encuentra en transición. Las presentaciones “a la gorra” en la vía pública quedaron atrás y hoy su actividad se concentra en shows íntimos y eventos privados. Además, tiene en proyecto la grabación de dos discos, aunque ambos quedaron en pausa debido a su recuperación.

La cirugía y el tiempo de reposo modificaron su agenda, pero los planes de producción musical siguen vigentes para el futuro cercano. Mientras sigue adelante con su recuperación total, Nicolás Behringer compartió imágenes del antes y después de la operación y destacó el apoyo recibido por los fans que lo acompañan desde su consagración.

Nicolás Behringer

Nicolás Behringer vive una nueva etapa a seis meses de ganar La Voz, que lo alejó de la música por una reciente operación. El cantante de 29 años, consagrado en 2025 dentro del team Luck Ra, atraviesa un momento en el que las decisiones vinculadas a su salud y los cambios en su rutina se integran a su recorrido artístico.

VDV