¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 26 de octubre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 26 de octubre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes llega con desafíos que te van a exigir paciencia y determinación. No quieras resolver todo de una vez: organizá tus prioridades y avanzá paso a paso. En el amor, una actitud más comprensiva puede evitar discusiones innecesarias.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Es un buen momento para revisar tus planes y prestar atención a aquello que venís postergando. Una conversación en el trabajo puede ayudarte a encontrar una solución práctica. En lo personal, buscá un equilibrio entre tus obligaciones y el tiempo que necesitás para vos.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad para comunicarte será clave durante esta jornada. Una idea que tenías en mente puede encontrar una buena recepción si sabés cómo plantearla. En los vínculos, tratá de escuchar sin adelantarte a sacar conclusiones.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Puede que empieces la semana con varias emociones dando vueltas. No te guardes todo: compartir tus inquietudes con alguien de confianza te ayudará a ver las cosas con más claridad. Dedicá tiempo a una actividad que te dé calma y te permita recuperar el eje.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Una oportunidad para demostrar tus capacidades podría aparecer cuando menos lo esperes. Confiá en tu experiencia, pero mantenete abierto a las sugerencias de los demás. En el plano afectivo, un gesto de atención puede decir mucho más que un discurso.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Arrancás la semana con ganas de poner todo en orden, pero cuidado con exigirte demasiado. Elegí qué asuntos necesitan una respuesta inmediata y cuáles pueden esperar. Si algo no sale como lo habías planeado, buscá una alternativa en lugar de frustrarte.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Es un buen momento para recuperar el foco y pensar qué querés priorizar en las próximas semanas. En el trabajo, una decisión puede requerir más firmeza de tu parte. No busques complacer a todo el mundo: también es importante defender tus propios intereses.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol transitando tu signo, podés sentir un impulso renovado para encarar cambios personales. Aprovechá este lunes para identificar qué situaciones ya no te representan y qué querés construir de ahora en adelante. En el amor, la sinceridad será tu mejor aliada.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las ganas de avanzar pueden chocar con algunos tiempos que no dependen de vos. En lugar de impacientarte, usá el día para preparar el terreno y definir tus próximos pasos. Una noticia o un intercambio de ideas podría abrirte una perspectiva interesante.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

La jornada te invita a concentrarte en tus objetivos y dejar de lado las distracciones. Tu constancia puede ayudarte a destrabar un tema laboral o económico que venía dando vueltas. Al terminar el día, procurá desconectarte de las obligaciones y descansar.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una mirada diferente puede ayudarte a resolver un problema que parecía complicado. No descartes una propuesta solo porque implique modificar tus planes. En tus relaciones, dar espacio para que cada uno exprese su opinión puede mejorar el entendimiento.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Empezá la semana sin absorber las preocupaciones de quienes te rodean. Podés acompañar a los demás sin dejar de atender tus propias necesidades. En el plano laboral, confiar en tu criterio te ayudará a tomar una decisión que venías demorando.