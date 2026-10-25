El secreto de Soledad Pastorutti para hacer empanadas fritas cargadas de tradición: su tip y técnica infalible

Soledad Pastorutti es una de las grandes referentes del folklore argentino y mantiene un vínculo estrecho con las costumbres de su tierra. Esta vez, dejó los escenarios por un momento para meterse en la cocina y mostrar cómo elabora unas empanadas fritas junto a la pareja de influencers gastronómicos Ailín Tokman y Andrés Simón. El encuentro reunió una receta tradicional con consejos que pueden marcar la diferencia.

La publicación fue realizada en colaboración con los dos creadores de contenido y la cuenta del festival República Folklore, en medio de las celebraciones por sus tres décadas de trayectoria. La intérprete reveló sus preferencias al cocinar y participó de una competencia de repulgue, antes de probar las especialidades con sus invitados. La grabación dejó, además, varias recomendaciones sobre los ingredientes y su cocción.

Soledad Pastorutti: sus 30 años de trayectoria y un 2026 marcado por la música argentina

Soledad Pastorutti comenzó su carrera desde muy pequeña, pero su gran salto llegó en enero de 1996, cuando tenía 15 años y se presentó en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín junto a su hermana Natalia. Aquella actuación, recordada por el poncho que agitaba sobre el escenario, marcó el comienzo de su reconocimiento nacional. Desde entonces, la artista nacida en Casilda y criada en Arequito desarrolló un recorrido profesional que incluye discos, giras y presentaciones en distintos países.

Soledad Pastorutti celebra tres décadas de trayectoria.

Durante 2026, regresó a Cosquín para conmemorar los 30 años de aquella presentación y protagonizó un concierto especial el 31 de enero. En marzo participó por primera vez del Lollapalooza Argentina, donde llevó su repertorio folklórico a un escenario asociado con otros géneros musicales. Los festejos incluyeron también el proyecto audiovisual 30 Pueblos y el ciclo Casa Sole, dos propuestas que ampliaron las formas de encuentro con su público.

El 22 de octubre presentó Vale la pena, un álbum compuesto por diez canciones: el trabajo aborda el paso del tiempo y los vínculos personales, en un período especialmente significativo para su carrera. De manera agregada, su próxima gran cita será República Folklore, el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, donde figura en la programación de ambas jornadas. Ese espíritu festivo estuvo presente en el contenido gastronómico que difundió en redes sociales.

Las empanadas fritas de Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti comenzó por una de las decisiones que considera fundamentales para conseguir una buena textura. Mientras picaba cebolla sobre una tabla de madera, explicó que prefiere utilizarla en cantidad abundante porque quiere que el relleno quede jugoso. “Mucha cebolla, porque quiero que quede jugosa”, señaló ante sus acompañantes. Otro elemento característico es la carne cortada a cuchillo, que aparece en pequeños trozos durante la cocción. La grabación no ofrece cantidades exactas ni especifica cuántas unidades se obtienen.

Ingredientes utilizados:

Azúcar (Opcional)

Comino (cantidad necesaria)

1 huevo

Papas

Aceitunas

Cebollas

Tapas de empanadas

Sal y Pimienta (Cantidad Necesaria)

Aceite

La cantante picó abundante cebolla para conseguir una mezcla jugosa.

Cómo preparar las empanadas fritas de Soledad Pastorutti: el paso a paso

Soledad Pastorutti comenzó cortando el primer ingrediente en cubos pequeños y luego lo colocó en una sartén para rehogarla. La recomendación es utilizar una cantidad generosa, ya que este vegetal aporta humedad a la mezcla. En las imágenes se observa cómo la remueven con una cuchara de madera hasta que se ablanda y empieza a tomar color, antes de continuar con los demás componentes.

El siguiente paso consiste en sumar la carne cortada a cuchillo, que se incorpora a la base y se mezcla durante la cocción. El contenido de la sartén adquiere un tono más oscuro a medida que los trozos se cocinan. Uno de los consejos más concretos llegó al momento de condimentar. Con un frasco de comino en la mano, la intérprete recomendó usar apenas una pequeña cantidad para que el sabor no resulte excesivo. “Poquito, poquito, porque si no lo repetimos: comino, comino, comino”, explicó entre risas. La indicación apunta a que la especia acompañe los demás ingredientes sin imponerse sobre ellos.

La receta combina cebolla, carne cortada a cuchillo y una pequeña cantidad de comino.

Con la base cocida, los invitados avanzaron con los agregados restantes. Las imágenes muestran huevo duro picado, cebolla de verdeo y cubos de papa incorporados a la carne. Durante la conversación surgió la posibilidad de sumar aceitunas verdes, una propuesta que recibió una respuesta favorable. Estos elementos permiten completar la mezcla antes de distribuirla sobre los discos de masa.

No obstante, no todas las alternativas tuvieron la misma aceptación. Cuando uno de los presentes planteó la posibilidad de utilizar pasas de uva, la edición marcó esa opción con una cruz roja, señal de que no formaba parte de la versión elegida. En cambio, durante el intercambio se sugirió agregar un poco de azúcar hacia el final.

Después llegó el armado. Cada uno tomó una tapa, colocó una porción de relleno en el centro y unió los bordes con las manos. El repulgue se convirtió en una competencia improvisada, en la que compararon sus distintas formas de cerrar la masa. Entre las bromas se escuchó “Yo perdí, chicos”, mientras continuaban trabajando sobre la mesada.

El armado se realizó a mano y terminó en una competencia de repulgues.

Una vez cerradas, las piezas fueron colocadas en aceite caliente. La fritura permitió conseguir una superficie dorada, como se aprecia en los primeros planos del resultado.

La Sole mostró el resultado final de su preparación.

La degustación tuvo un detalle particular: sobre la fuente colocaron velas doradas con el número 30, que más adelante cambiaron por el 31. Los tres brindaron con copas de vino tinto y probaron las piezas recién hechas. “Es un 10”, se escuchó después de que compartieran el resultado, entre gestos de aprobación y nuevas bromas.

El plato principal acompañó un brindis por las celebraciones de la artista.

Hacia el final, la intérprete aprovechó el encuentro para invitar al público a República Folklore, previsto para noviembre en Buenos Aires. “Vamos a seguir comiendo empanadas y a vivir nuestra tradición”, expresó ante la cámara. Soledad Pastorutti cerró así una receta compartida con Ailín Tokman y Andrés Simón, en la que sus recomendaciones culinarias formaron parte de los festejos por sus 30 años de carrera.