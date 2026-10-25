El divertido entrenamiento de Susana Giménez en el jardín de su casa de Uruguay: “Hay que hacer ejercicio”

Con la frescura que la caracteriza de manera natural, Susana Giménez compartió en sus redes sociales un momento de su intimidad cotidiana que desató una simpatía inmediata y generó miles de reacciones entre todos sus seguidores.

Susana Giménez se hizo viral con un posteo desde su cuenta de Instagram

Susana Giménez revolucionó las redes: pedalear entre risas, mascotas y el guiño de Graciela Borges

Lejos de los estudios de televisión y de las exigencias habituales de la pantalla, Susana Giménez disfruta de sus días de descanso instalada en Uruguay. En las horas previas, la diva de la televisión subió un video a su cuenta oficial de Instagram, @gimenezsuok, una publicación que acumuló miles de reproducciones y comentarios de forma instantánea.

En las imágenes del video se ve a la diva arriba de una bicicleta eléctrica de color negro, recorriendo el inmenso parque verde de su propiedad mientras sus perros corren a su lado de manera divertida. Para la ocasión, la diva apostó por un look abrigado pero muy canchero: lució unos clásicos anteojos de sol, una campera oscura con detalles de piel en la capucha, unos llamativos guantes rojos y el cabello peinado con dos trenzas que completaron un estilismo perfecto para pedalear al aire libre sobre el césped.

Junto a la publicación, la propia Susana escribió una frase fiel a su estilo que desató las risas de todos: "Me compré una bici!! Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga". Entre las múltiples reacciones que inundaron el posteo, la primera en responder y dejarle un mensaje cariñoso fue su gran amiga Graciela Borges, quien le escribió con afecto: "Voy pronto, te queremos mucho". La complicidad entre las máximas figuras del espectáculo siempre traspasa la pantalla y enternece a los fanáticos.

El posteo de Susana Giménez que acompañó el video

La agenda de Susana Giménez

Este 2026 viene cargado de alternativas para Susana Giménez. Durante los últimos meses, su nombre resonó con fuerza en los portales de noticias debido a algunas cuestiones de salud que la obligaron a bajar un cambio y pasar por el quirófano para atender molestias en la columna y la zona lumbar.

Sin embargo, su espíritu inquieto nunca se detiene. Tras recuperarse de aquellos contratiempos médicos, la artista recuperó su vitalidad habitual y aprovecha cada instante al aire libre en su refugio esteño, donde descansa y recarga energías rodeada de naturaleza y tranquilidad.

Susana Giménez, feliz con su nueva adquisición

Mientras disfruta de pasear en bicicleta por el jardín y compartir momentos cotidianos en sus redes sociales, los rumores sobre su regreso a la actuación cobran cada vez más fuerza. En las últimas semanas circuló con insistencia la versión de que la diva formará parte de la segunda temporada de la exitosa serie Menem, la producción biográfica que retrata los años de poder del expresidente argentino. Aunque todavía no hubo una confirmación oficial por parte de la producción, la expectativa del público crece ante la posibilidad de verla nuevamente frente a las cámaras en un proyecto de ficción que promete dar que hablar.

En tanto Susana Giménez recurre a las redes sociales con ocurrencias descontracturadas como los paseos en bici, solo una muestra más de la genuina cercanía que mantiene con su público desde el jardín de su casa.