Así son los días de Mora Calabrese y Abel Pintos en México: vista al museo de Diego Rivera, paseo romántico y un postre bien argentino

Mora Calabrese y Abel Pintos conforman una de las parejas más reconocidas del espectáculo nacional. Si bien ambos mantienen un perfil bajo y procuran resguardar su intimidad, de vez en cuando comparten en redes sociales algunos momentos de su vida en familia. Este fin de semana, la empresaria publicó una serie de postales de su viaje a México junto al cantante, en las que se destacaron los recorridos culturales, las salidas románticas y las propuestas gastronómicas con sello argentino.

Los días de Mora Calabrese y Abel Pintos en México

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Mora Calabrese compartió una serie de postales de su estadía en México, donde dejó ver algunos detalles del viaje que realizó este fin de semana junto a Abel Pintos. Fiel a su perfil reservado y sin brindar mayores precisiones, la empresaria mostró distintos momentos de la escapada, con imágenes de los paisajes, los paseos y las experiencias gastronómicas que disfrutaron durante su recorrido.

Mora Calabrese en el Museo de Diego Rivera | Instagram

Una de las primeras postales que publicó fue desde el Museo Mural Diego Rivera, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Allí, la emprendedora posó frente a Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, la emblemática obra que el artista mexicano pintó entre 1947 y 1948. Este recinto es sumamente significativo para la cultura mexicana ya que fue creado especialmente para albergar y preservar el mural, que resultó dañado durante el terremoto de 1985 cuando todavía se encontraba en su emplazamiento original.

Mora Calabrese y Abel Pintos en México tomados de la mano | Instagram

En la segunda postal, compartió un primer plano de sus manos entrelazadas mientras caminaba junto a su marido. Sobre la imagen, escribió “A donde sea” y etiquetó al cantante, en un romántico gesto que dejó en evidencia su complicidad. Por último, la empresaria mostró otro momento de la escapada: ambos disfrutaron de un clásico argentino, un alfajor de dulce de leche bañado en chocolate, que aportó un toque de sabor local a sus días en suelo mexicano, en medio de los compromisos profesionales del músico.

La caja de alfajores que compartió Mora Calabrese | Instagram

El tierno álbum de Abel Pintos junto a Mora Calabrese

Por su parte, esta tarde Abel Pintos compartió un emotivo álbum de fotos en el que mostró algunos de los momentos más destacados de su paso por México. Además de reflejar lo que dejó su presentación, el cantante publicó postales de sus recorridos por algunos de los sitios más emblemáticos de la capital y, como era de esperarse, incluyó tiernas imágenes junto a su esposa, Mora Calabrese.

Entre las más destacadas, una de ellas fue la que ambos posaron sonrientes al aire libre frente a la Capilla del Cerrito, ubicada en la cima del Cerro del Tepeyac, dentro del complejo de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. En otra de las fotos, apareció arrodillado en el interior del templo, en una escena que reflejó su devoción por la virgen.

Mora Calabrese y Abel Pintos en México en la Basílica de Guadalupe | Instagram

Por otro lado, uno de los momentos que más llamó la atención fue un video en el que el matrimonio secaba a la par una camisa, la misma que el cantante había usado para presentarse sobre el escenario. Una escena casera que dejó ver el costado más íntimo y espontáneo de la pareja.

Entre postales románticas, recorridos culturales, degustaciones gastronómicas y momentos caseros, Abel Pintos y Mora Calabrese compartieron fragmentos de una escapada que combinó los compromisos profesionales del cantante con el tiempo en pareja. Las imágenes dejaron ver la complicidad que los une y el disfrute de las pequeñas experiencias, debido a que activaron el modo turista.