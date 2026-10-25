Horóscopo semanal del 25 al 30 de octubre de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 25 al 30 de octubre de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: El Loco

Aries tendrá un buen cierre de octubre, con oportunidades para mejorar su economía, pagar deudas y reinventarse. Sin embargo, será una semana de mucho trabajo y movimiento, por lo que necesitará mantener la calma y actuar con prudencia. También será un buen momento para organizar un viaje de fin de año, resolver trámites legales y avanzar con proyectos personales. El 30 de octubre será su día de la suerte, con posibilidades de recibir una sorpresa o un regalo inesperado.

Salud: el vidente señala el estómago, la gastritis y la grasa visceral como puntos a los que Aries debería prestar atención. También recomienda descansar mejor y evitar el uso excesivo del celular por la noche.

Consejo: organizar los gastos, pagar deudas y resolver los trámites pendientes de pasaporte o visa. Evitar los chismes y no involucrarse en problemas ajenos.

Números de la suerte: 12, 38 y 55.

Colores: verde y rojo.

Amor: si la relación actual no ofrece la comunicación que Aries necesita, será momento de evaluar qué quiere para su futuro. Sus signos más compatibles serán Capricornio, Leo y Libra.

Recomendación: avanzar con los proyectos propios y evaluar la posibilidad de iniciar un negocio para generar ingresos adicionales.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Templanza

Tauro tendrá una semana favorable para el crecimiento económico y laboral. Según Mono Vidente, el 27 de octubre será un día especial para pedir un deseo y concentrarse en aquello que quiere conseguir. Las cartas anticipan nuevos ingresos y oportunidades de desarrollo profesional, aunque también advierten sobre la importancia de administrar el dinero con cuidado. Será fundamental dejar atrás situaciones del pasado y elegir mejor a las personas que lo rodean.

Salud: el vidente menciona la ansiedad, la angustia y la tendencia a pensar demasiado como aspectos a los que Tauro debería prestar atención.

Consejo: evitar las compras innecesarias, informarse bien antes de realizar trámites y no dejarse llevar por las provocaciones de otras personas.

Números de la suerte: 07, 13 y 19.

Colores: verde y blanco.

Amor: será importante priorizar los vínculos sinceros y alejarse de aquellas personas con las que no logra conectar. Sus signos más compatibles serán Escorpio, Capricornio y Virgo.

Recomendación: aprovechar el cierre de mes para ordenar las cuentas, resolver asuntos legales o académicos y planificar un viaje para los próximos meses.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Juicio

Géminis tendrá una semana para recuperar la estabilidad y concentrarse en sus objetivos. Las cartas anticipan avances económicos, nuevas oportunidades laborales y la posibilidad de concretar cambios importantes, como un viaje o una mudanza. El 29 de octubre será su mejor día, con buenas perspectivas para el trabajo, los estudios y los trámites pendientes. La clave estará en organizar el tiempo y no dejarse llevar por comentarios negativos.

Salud: el vidente señala la angustia, la desesperación y los sentimientos de culpa como aspectos que pueden afectar el bienestar de Géminis.

Consejo: pagar las deudas, organizar los pendientes y evitar las discusiones o provocaciones en el ámbito laboral.

Números de la suerte: 11, 20 y 32.

Colores: azul y blanco.

Amor: alguien del pasado podría buscar una reconciliación, pero Géminis deberá evaluar si ese vínculo realmente le hace bien. Sus signos más compatibles serán Leo, Libra y Acuario.

Recomendación: apostar por el aprendizaje, explorar nuevas oportunidades laborales y avanzar con proyectos propios sin contar todos sus planes a los demás.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Mundo

Cáncer atravesará una semana de mucho trabajo, compromisos y responsabilidades, pero también de crecimiento personal y emocional. El 28 de octubre será su mejor día y podría traer novedades económicas, reconocimiento laboral o una propuesta importante en el plano afectivo. Además, el vidente anticipa la posibilidad de recibir dinero pendiente o una compensación económica. La organización será fundamental para cerrar el mes con mayor tranquilidad.

Salud: el vidente recomienda prestar atención a cualquier preocupación relacionada con el bienestar y consultar con un profesional de la salud ante síntomas o molestias.

Consejo: organizar la agenda, ordenar los trámites pendientes y evitar confiar ciegamente en los comentarios de otras personas.

Números de la suerte: 01, 16 y 27.

Colores: rojo y azul fuerte.

Amor: podrían llegar propuestas de compromiso o una relación con mayor estabilidad emocional. Sus signos más compatibles serán Libra, Escorpio y Piscis.

Recomendación: poner en orden los papeles relacionados con viajes, residencia, pasaporte o visa, y aprovechar las oportunidades de crecimiento laboral.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Emperador

Leo tendrá una semana intensa en el trabajo, con reuniones, proyectos nuevos y posibles cambios que podrían favorecer su desarrollo profesional. El 27 de octubre será su mejor día. Sin embargo, Mono Vidente recomienda mantenerse alerta frente a las falsas promesas y evitar prestar dinero o pertenencias. También será una buena etapa para organizar un viaje de fin de año, hacer mejoras en el hogar y pensar en un emprendimiento propio.

Salud: el vidente aconseja prestar atención a la zona lumbar, la espalda y la cadera, y evitar sobreesfuerzos.

Consejo: cuidar los recursos personales, administrar mejor el dinero y no ayudar a los demás a costa de dejar de lado las propias necesidades.

Números de la suerte: 21, 22 y 25.

Colores: rojo y plateado.

Amor: será importante prestar atención a las actitudes de la pareja y no ignorar las señales que generen desconfianza. Sus signos más compatibles serán Sagitario, Acuario y Aries.

Recomendación: aprovechar los contactos laborales, aceptar ayuda cuando sea necesario y evaluar la posibilidad de desarrollar un negocio independiente.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: El Carro

Virgo estará frente a una semana importante para proyectar su futuro económico y comenzar a construir un patrimonio. El 30 de octubre será su mejor día, con reuniones laborales, nuevos proyectos y oportunidades para ordenar sus finanzas. También será un buen momento para capacitarse, estudiar idiomas o adquirir conocimientos que le permitan crecer profesionalmente. Las cartas invitan a avanzar sin dejarse llevar por el enojo ni por las provocaciones.

Salud: el vidente menciona la retención de líquidos y recomienda prestar atención al bienestar general. Ante cualquier molestia, lo indicado es consultar con un profesional.

Consejo: evitar las decisiones apresuradas, cuidar las pertenencias personales y mantener el foco en los objetivos a largo plazo.

Números de la suerte: 04, 08 y 25.

Colores: amarillo y rojo.

Amor: podría aparecer una nueva persona con buenas intenciones. Sus signos más compatibles serán Aries, Tauro y Capricornio.

Recomendación: aprovechar las oportunidades de capacitación, resolver los pagos pendientes y no volver a relaciones del pasado que ya no le hacen bien.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Libra tendrá una semana de actividad intensa, tanto en el trabajo como en los estudios. Las cartas anticipan posibles ascensos, aumentos de sueldo y proyectos nuevos. El 29 de octubre será su mejor día, mientras que una invitación familiar podría convertirse en uno de los momentos más alegres de la semana. También será una buena etapa para hacer un balance personal y definir qué objetivos quiere alcanzar antes de que termine el año.

Salud: el vidente recomienda prestar atención a la vista y los oídos, además de cuidar el descanso y mantener hábitos saludables.

Consejo: organizar los pendientes, revisar las cuentas y evitar las falsas promesas. También aconseja no prestar dinero ni dedicar tiempo a personas que no lo valoran.

Números de la suerte: 09, 23 y 27.

Colores: verde y azul.

Amor: quienes estén solteros podrían conocer a alguien con intenciones de construir una relación estable. Sus signos más compatibles serán Acuario, Piscis y Tauro.

Recomendación: hacer un inventario de los objetivos cumplidos y pendientes, organizar un posible viaje de fin de año y dedicar tiempo a actividades que generen bienestar.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Diablo

En plena temporada de cumpleaños, Escorpio tendrá una semana enfocada en el crecimiento económico, el trabajo y los proyectos personales. El 31 de octubre, coincidiendo con Halloween, será su mejor día, según Mono Vidente. También podrían llegar regalos inesperados y novedades que le permitan cerrar el mes con entusiasmo. La recomendación principal será evitar las discusiones, alejarse de los vínculos conflictivos y concentrarse en sus propios objetivos.

Salud: el vidente recomienda cuidar el bienestar general y prestar atención a las molestias respiratorias o de garganta. Ante síntomas, es importante consultar con un profesional.

Consejo: no entrar en provocaciones, evitar los excesos y mantener cierta reserva sobre los asuntos personales.

Números de la suerte: 02, 18 y 31.

Colores: azul y blanco.

Amor: será importante trabajar la confianza y evitar los celos. Sus signos más compatibles serán Cáncer, Piscis y Acuario.

Recomendación: aprovechar la temporada de cumpleaños para renovar proyectos, resolver trámites legales y organizar una salida o un viaje para celebrar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Sagitario tendrá una semana favorable para cerrar trámites, avanzar con contratos y proyectar nuevos negocios. El 27 de octubre será su mejor día, con reuniones laborales y oportunidades para desarrollar una actividad independiente. También será un buen momento para organizar un viaje de cumpleaños y empezar a ahorrar para el futuro. La clave estará en no gastar más de lo que puede y mantener sus planes en reserva.

Salud: el vidente menciona el estómago y la inflamación intestinal como aspectos a los que Sagitario debería prestar atención.

Consejo: ordenar los pagos atrasados, cuidar el uso de la tarjeta de crédito y no compartir detalles sobre los ingresos o los proyectos personales.

Números de la suerte: 03, 05 y 15.

Colores: rojo y blanco.

Amor: quienes estén en pareja deberán cuidar la comunicación y la confianza. Sus signos más compatibles serán Acuario, Aries y Virgo.

Recomendación: terminar los estudios o cursos pendientes, aprovechar las oportunidades de colaboración y avanzar con los proyectos de manera perseverante.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Mago

Capricornio tendrá una semana de crecimiento, estabilidad y nuevas oportunidades. El 30 de octubre será su mejor día y podría traer avances económicos, propuestas laborales o novedades en el amor. Las cartas también invitan a ordenar las cuentas, resolver deudas y pensar con claridad en los objetivos a futuro. Será importante no dejarse llevar por promesas que parezcan demasiado buenas y avanzar paso a paso.

Salud: el vidente señala la piel, el cabello y los dientes como aspectos a los que Capricornio debería prestar atención. También recomienda descansar mejor.

Consejo: evitar los gastos innecesarios, no prestar dinero sin evaluar la situación y reunir toda la información antes de realizar compras o trámites.

Números de la suerte: 10, 17 y 30.

Colores: azul y blanco.

Amor: podrían aparecer propuestas de compromiso o vínculos con intenciones sinceras. Sus signos más compatibles serán Tauro, Géminis y Virgo.

Recomendación: resolver los asuntos bancarios y legales, invertir en el crecimiento personal y dejar atrás los hábitos que le impiden avanzar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: El Sol

Acuario tendrá una semana para organizar sus objetivos y cerrar octubre con mayor claridad. El 29 de octubre será su mejor día, con posibilidades de recibir reconocimiento en el trabajo y avanzar con proyectos propios. También será un buen momento para preparar un viaje o definir una meta que le dé motivación para los próximos meses. En el plano personal, la recomendación será dejar atrás los conflictos y no desgastarse intentando obtener explicaciones de quienes no están dispuestos a darlas.

Salud: el vidente menciona la angustia, la ansiedad y el estado de ánimo como aspectos a los que Acuario debería prestar atención.

Consejo: pagar las deudas, ordenar la casa y deshacerse de los objetos que ya no utiliza. Evitar las provocaciones familiares y mantener distancia de los vínculos conflictivos.

Números de la suerte: 06, 14 y 29.

Colores: amarillo y azul.

Amor: podrían aparecer vínculos intensos o relaciones que requieran pensar bien antes de tomar decisiones. Sus signos más compatibles serán Virgo, Libra y Géminis.

Recomendación: establecer un plan de trabajo, continuar con la capacitación y organizar un viaje para fin de año o comienzos del próximo.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: La Estrella

Piscis tendrá una semana para recuperar la confianza, fortalecer el amor propio y dejar atrás situaciones que ya no le permiten avanzar. El 31 de octubre será su mejor día y, según Mono Vidente, estará acompañado de oportunidades laborales, nuevos proyectos y la posibilidad de recibir dinero extra. También podría avanzar con la compra de un vehículo o un celular, además de resolver trámites que tenía pendientes.