Lali Espósito comenzó la cuenta regresiva para su boda con Pedro Rosemblat: “Pasaron estos días felices”

En medio de la cuenta regresiva para su boda con Pedro Rosemblat, Lali Espósito compartió cómo fueron sus últimos días en Estados Unidos, donde combinó compromisos profesionales con encuentros entre amigos y momentos de descanso. La creadora de "Fanático" viajó a Estados Unidos para participar de actividades vinculadas con Billboard y disfrutó de distintas salidas.

A través de las redes, reunió una selección de secuencias que acompañó con una frase especial: “¡Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices!”. La publicación permitió conocer diferentes instantes de su viaje, desde encuentros con referentes de la industria musical hasta paseos por la ciudad, con una sucesión de vestuarios que tuvieron un lugar destacado.

Los días de Lali Espósito en Miami: su paso por Billboard y los looks elegidos

Lali Espósito participó el martes 20 de octubre de The Women's Panel: Global Rising, una de las actividades de Billboard Latin Music Week. Allí compartió la conversación con Greeicy, Ana Mena, Lola Índigo, RaiNao y Aria Vega, en el Faena Forum de Miami Beach. El encuentro estuvo dedicado a la identidad artística y a los desafíos de las mujeres dentro de la industria musical.

Lali Espósito junto a otras referentes de la música latina durante el encuentro.

Durante la charla, la argentina reflexionó sobre la influencia de las redes sociales y la importancia de desarrollar una trayectoria que no dependa únicamente de los éxitos virales. “La identidad de una artista se construye a lo largo de toda una vida”, expresó al referirse a la búsqueda de una voz propia. Sus palabras formaron parte de una conversación que reunió experiencias de distintas generaciones y países.

La agenda continuó el jueves 22 de octubre con los Premios Billboard de la Música Latina, donde fue convocada para presentar uno de los galardones. Su elección para la alfombra azul fue un minivestido confeccionado con cadenas doradas y plateadas, diseñado por Gabriella Capucci. La prenda tenía breteles finos y flecos de diferentes largos que acompañaban los movimientos al caminar.

Detrás del diseño hubo un trabajo artesanal de considerable precisión. La pieza pesaba aproximadamente siete kilos y requirió 130 metros de cadenas y 38 horas de confección. La combinó con sandalias transparentes de plataforma metalizada, aros largos y varios anillos. En las imágenes aparece sonriente, mientras lleva el pelo negro, largo y lacio.

Lali lució un diseño de Gabriella Capucci realizado con cadenas doradas y plateadas de diferentes tamaños

Más allá de los eventos oficiales, el álbum mostró otras elecciones de moda. En una de las postales aparece sentada sobre un mueble de madera, delante de una pared decorada con portadas del evento al que acudió. Lució un blazer negro de corte amplio y una prenda rosa pálido con lunares oscuros, que combinó con zapatos de punta y taco fino. Con una pierna cruzada y las manos apoyadas sobre la rodilla, sonrió hacia la cámara.

En otra fotografía se dio a conocer ante un espejo con una blus de mangas amplias, una gorra oscura decorada con una flor roja y un bolso con aplicaciones metálicas. Sostenía un vaso de café en una mano y el teléfono en la otra, mientras registraba su vestuario. El momento mostró una escena más relajada de su estadía, sin abandonar los accesorios que caracterizaron varias de sus elecciones.

La estadía incluyó una salida en barco, donde se lució con una bikini negra, un sombrero rojo de ala ancha, una boa blanca de plumas y anteojos ornamentados. En una de las tomas acercó una copa a sus labios, con el mar y los edificios de la ciudad de fondo. Otra imagen, atravesada por una intensa iluminación rojiza, la muestra sentada con los brazos levantados y las manos detrás de la cabeza.

La cantante compartió una jornada sobre el agua con un sombrero rojo, accesorios llamativos y una copa en la mano.

Una secuencia la muestra caminando y girando la cabeza hacia la cámara, con una remera negra ajustada, jeans azules, lentes de sol angostos y una cartera pequeña de hombro. El cabello recogido en un rodete bajo y los aros de argolla acompañaron una combinación diferente de los diseños elegidos para las actividades de la industria musical. Entre los outfits que formaron parte de la comunicación de la artista se destacó un minivestido celeste pastel con cuello halter y drapeados, que marcaba la silueta y dejaba los hombros descubiertos.

En otra postal, eligió un conjunto blanco de dos piezas, compuesto por un blazer abierto y una falda midi de corte asimétrico. La chaqueta tenía solapas amplias, mangas largas y dos botones metálicos unidos por una delicada cadena que cruzaba el escote. La falda presentaba un drapeado en la zona de la cadera y una abertura frontal que dejaba al descubierto una de sus piernas.

Lali Espósito lució un blazer blanco de escote pronunciado.

Lali Espósito y Miranda!: el anuncio de BOM y la referencia a “Vivo del Pop”

Lali Espósito también atraviesa una nueva etapa profesional con BOM (Bailar o Morir), el disco que prepara junto a Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas. La iniciativa propone un proyecto completo entre los tres músicos, después de distintas colaboraciones. El anuncio estuvo acompañado por la creación de una cuenta de Instagram propia y un adelanto audiovisual con una estética dominada por el rojo y el negro. Los cantantes dieron a conocer nueve títulos: “Señora”, “Migajas”, “En Italia”, “Hiperlove”, “Bailar o Morir”, “Vivo del Pop”, “Ganar”, “Piel” y “Helecho”. Los avances difundidos en redes permitieron escuchar pequeños fragmentos del material.

La inscripción de la remera coincide con uno de los títulos anunciados para el álbum que prepara junto a Miranda.

Una de las postales tomadas en Estados Unidos estableció una relación visible con esta propuesta. La intérprete lució una remera roja con la inscripción “Vivo del Pop”, uno de los temas anunciados para BOM. Completó su vestuario con pantalones oscuros, una gorra negra hacia atrás y una cartera plateada de diseño ondulado. Con la boca abierta y los ojos cerrados, apoyó ambas manos sobre la remera mientras posaba para la cámara.

La colaboración tiene antecedentes concretos. En 2023 grabaron una nueva versión de “Yo te diré”, uno de los clásicos del dúo, mientras que en 2025 lanzaron “Mejor que vos”. Más adelante coincidieron como jurados de La Voz Argentina. El nuevo disco amplía una relación artística que ya había pasado por el estudio, los escenarios y la televisión, pero que hasta ahora no se había concretado en un álbum conjunto.

Entre las conversaciones sobre música, la ceremonia de premios y los ratos compartidos con amigos, Lali Espósito eligió retratar una etapa de intensa actividad profesional y personal. Las fotografías reflejaron los diferentes secuencias de su paso por Miami y dieron sentido a la frase con la que acompañó el posteo, mientras se acerca su boda con Pedro Rosemblat.