De Natalia Oreiro y María Vázquez a Antonela Roccuzzo: los looks que confirman que las flores vuelven a ser tendencia este verano 2027

El verano 2027 ya tiene estampas definidas y las celebridades se encargan de demostrarlo en cada aparición pública. Natalia Oreiro, María Vázquez y Antonela Roccuzzo coincidieron en incorporar motivos florales a sus guardarropas, confirmando que este clásico renovado pisa con fuerza y se posiciona como el gran comodín de los días cálidos. Lejos de ser una novedad pasajera, las flores se adueña de vestidos largos, conjuntos urbanos y sastrería ligera para aportar frescura, color y una dosis justa de romanticismo en cada propuesta.

Antonela Roccuzzo sorprendió con un mini vestido con corset estampado.

Estampas protagonistas: Natalia Oreiro, María Vázquez y Antonela Roccuzzo marcan el camino

Las elecciones de Natalia Oreiro, María Vázquez y Antonela Roccuzzo resumieron a la perfección la versatilidad absoluta del estampado en diferentes contextos. Natalia Oreiro deslumbró con un imponente vestido largo de fondo celeste cielo, repleto de flores multicolores y mangas largas con camisa debajo, un diseño de aires románticos que combinó con anteojos de sol y un entorno natural de parque.

Natalia Oreiro con un maxivestido floral y camisa debajo

Por su parte, María Vázquez optó por una propuesta más campestre y canchera: lució una camisa blanca liviana de mangas abullonadas con sutiles detalles bordados, combinada con unos pantalones estampados en tonos tierra y botas de lluvia negras firmadas por Chanel, logrando un equilibrio perfecto entre la elegancia y la comodidad rural.

María Vázquez incorporó motivos florales en los pantalones

En una línea completamente distinta, ideal para una postal nocturna frente al mar en Europa, Antonela Roccuzzo eligió un mini vestido con corset ajustado y un print floral en tonos morados y blancos, acompañado por sandalias blancas de taco alto que realzaban su bronceado veraniego.

El detalle del outfit de Antonela Roccuzzo.

El furor floral continúa: las apuestas de Wanda Nara, Pampita y Nicole Neumann

La tendencia sumó adeptas de peso en la escena local, cada una con su impronta inconfundible. Wanda Nara apostó por la sofisticación nocturna con un vestido ajustado de manga larga con fondo negro y grandes rosas rojas impresas, ideal para asistir a la avant premiere de su película, look que coronó con una cartera de mano al tono.

Wanda Nara con vestido con mandas lleno de rosas rojas.

Pampita, fiel a su elegancia clásica y sofisticada, cautivó con un vestido strapless de base blanca estructurado en volados escalonados tupidos de rosas rojas y hojas verdes, combinado con stilettos negros y el cabello recogido en una coleta alta.

En tanto, Nicole Neumann se inclinó por un conjunto urbano de campera corta y pantalón holgado con un print botánico oscuro de rosas rojas y beige sobre fondo negro, al que sumó una musculosa verde militar y mocasines marrones para lograr un estilismo relajado pero sumamente trendy.

Pampita by Carolina Herrera.

Claves de estilo: cómo llevar las flores esta temporada

*El juego de los contrastes: Las estampas florales ya no se limitan exclusivamente a los tradicionales vestidos románticos de gasa. Como demostraron Nicole Neumann y María Vázquez, llevar flores en pantalones o chaquetas estructuradas aporta un aire moderno y rompe con la monotonía urbana diaria.

*Accesorios en segundo plano: Al tratarse de un print que atrae todas las miradas por sí solo, la clave de estilismo pasa por acompañarlo con calzado neutro y accesorios minimalistas para evitar saturar el visual y mantener la elegancia.

Nicole Neumann eligió las flores para un look matchie matchie

*Versatilidad horaria: Los vestidos cortos tipo corset como el de Antonela funcionan perfecto para las salidas nocturnas, mientras que los maxivestidos al estilo de Natalia Oreiro dominan con gracia las tardes al aire libre.

De regreso a las pasarelas urbanas y al street style de las redes sociales, el guardarropa de Natalia Oreiro, María Vázquez y Antonela Roccuzzo ratifica que las flores son el idioma universal de la moda estival. Las famosas demostraron una vez más que este print se adapta a cualquier circunstancia, consolidándose como la inversión segura y elegante que dominará las calles durante todo el verano 2027.