¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, jueves 5 de febrero de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 5 de febrero de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el día con chispa y ganas de ir al frente. Ojo con la impulsividad: elegir bien las batallas te va a ahorrar energía. Buen momento para activar algo laboral que venías postergando.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

El foco está en la estabilidad emocional. Necesitás bajar un cambio y escuchar lo que sentís de verdad. Una charla sincera con alguien cercano puede acomodar mucho más de lo que pensás.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación es tu fuerte hoy. Mensajes, llamados y encuentros que aclaran el panorama. Ideal para negociar, presentar ideas o reconectar con alguien del pasado.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Tema dinero y recursos en primer plano. El día te pide ordenar, priorizar y dejar de gastar energía (y plata) en lo que no suma. Confianza: sabés cuidarte mejor de lo que creés.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La Luna te ilumina y te pone protagonista. Día para mostrarte, decir lo que querés y marcar límites con elegancia. En el amor, magnetismo a pleno.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Jornada introspectiva. No es para forzar nada, sino para observar y cerrar ciclos internos. Descansar la mente también es productividad. Escuchá tu intuición.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Amistades y proyectos colectivos toman fuerza. Puede aparecer una propuesta interesante o una idea que crece en equipo. Animate a decir que sí… pero con condiciones claras.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

El trabajo y la imagen pública se mueven. Día clave para decisiones profesionales o conversaciones con figuras de autoridad. Mostrá tu poder sin entrar en juegos de control.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Ganas de expandirte, aprender o planear un viaje. El día trae inspiración y nuevas perspectivas. Ideal para estudiar, escribir o abrir la cabeza a algo distinto.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Emociones intensas y temas profundos. No le esquives a una conversación incómoda: puede ser liberadora. Buen momento para transformar miedos en estrategia.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Las relaciones son protagonistas. Pareja, socios o vínculos importantes piden equilibrio y escucha real. Si hablás desde el corazón, se acomodan las piezas.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Rutinas y bienestar en foco. El cuerpo te habla: prestale atención. Día ideal para ordenar horarios, mejorar hábitos y cuidar tu energía diaria.