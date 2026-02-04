Después de que se desataran los rumores de que la relación entre Facundo Arana y Gabriela Sari podría ir más allá que una histórica amistad, María Susini eligió revelar su refugio emocional. Lejos de cualquier declaración pública, la modelo compartió este miércoles 4 de febrero una serie de imágenes desde Mar del Plata que funcionan como una postal íntima de su presente.

El refugio de María Susini en medio de los rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari

En las fotos, que publicó María Susini en formato carrusel en su cuenta de Instagram, se la pudo ver descargando una tabla de su camioneta, a metros de la playa marplatense, con un look sporty y relajado, en sintonía con el paisaje. El posteo estuvo acompañado por una frase simple pero significativa: "Arrancar la mañana en el agua y seguir en movimiento. Una de las cosas que más disfruto hacer esta época en mardel". Así, la conductora dejó en claro que su refugio hoy está en el mar con el surf, un deporte que practica hace muchos años.

María Susini en Mar del Plata

Las imágenes llegan en un contexto particular. Tras su sorpresiva separación de Facundo Arana, luego de casi veinte años de relación y tres hijos en común, el actor atraviesa una etapa de cambios profundos en su vida personal. Lejos de enfrentar las versiones de la ruptura, el actor optó por el bajo perfil y el resguardo en su círculo íntimo.

En ese contexto, el nombre de Gabriela Sari comenzó a ganar protagonismo. Amiga de décadas del actor, su cercanía se volvió cada vez más visible en redes sociales y despertó una ola de especulaciones. Comentarios sugestivos, fotos compartidas y antecedentes que hoy se leen de otra manera alimentaron los rumores de un posible romance.

María Susini en Mar del Plata

Cómo surgieron los rumores de romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari

Las primeras sospechas surgieron a partir de un posteo de Facundo Arana en Instagram, donde se lo ve sonriente y distendido. Entre los comentarios, uno destacó por sobre el resto: Gabriela Sari escribió sin rodeos "puro amor", una frase que no pasó desapercibida entre seguidores y panelistas. Quien puso el foco en este intercambio fue Fede Flowers en El Observador. El periodista trazó una comparación filosa: “De los creadores de Nicolás Vázquez y Dai Fernández llega esta relación”, lanzó, y agregó: "Ellos se muestran como amigos, pero yo olfateo algo".

Facundo Arana y Gabriela Sari

Las versiones se intensificaron cuando Gabriela Sari compartió un carrusel de fotos donde aparece Facundo Arana junto a su hija, fruto de su relación con Rulo Schijman, disfrutando de un día de playa. La frase que acompañó las imágenes fue clave: "La vida misma en un carrusel, rodeados de amor es mucho mejor". Además, el periodista reflotó un posteo de 2022 en el que Sari abrazaba a Arana con la frase "sos todo lo que está bien", hoy resignificada.