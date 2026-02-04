Así fue el íntimo cumpleaños de Valu Cervantes: rodeada de su familia, un romántico regalo y el cariño de sus amigos de MasterChef Celebrity

Valentina Cervantes vivió este 4 de febrero uno de los cumpleaños más especiales de su vida. La influencer cumplió 26 años y eligió celebrarlo de manera íntima, lejos de los grandes festejos, pero rodeada de lo más importante: su familia. Desde Londres, donde reside junto a Enzo Fernández, compartió con sus seguidores algunos momentos del día que rápidamente despertaron ternura en redes sociales.

Así fue el cumpleaños de Valu Cervantes

El festejo tuvo, además, un valor emocional extra. A diferencia del año pasado, cuando celebró su cumpleaños en Argentina sin la presencia del futbolista, esta vez Valu Cervantes pudo pasar su día junto a su pareja y sus hijos, consolidando una etapa de mayor calma y unión familiar.

Un festejo íntimo y un regalo romántico

A través de sus historias de Instagram, Valu Cervantes mostró detalles del clima cálido que acompañó la celebración. La habitación apareció decorada con globos rosas en forma de corazón y pequeños adornos que marcaron el tono romántico del festejo. El gran protagonista fue el regalo de Enzo Fernández, un enorme ramo de flores.

Valu Cervantes

Las imágenes reflejaron un cumpleaños tranquilo, alejado del ruido mediático, pero lleno de gestos de amor. El detalle no pasó desapercibido para sus seguidores, que destacaron la complicidad de la pareja y la felicidad que transmitía la influencer en cada postal.

La reacción de Valu Cervantes a su cumpleaños

Luego del festejo, Valentina Cervantes compartió un carrusel de fotos con los momentos más emotivos del día. En una de las imágenes se la ve junto a Enzo y sus hijos alrededor de la torta, mientras que el mensaje que acompañó el posteo fue tan simple como contundente: “26. Todos mis deseos están cumplidos”.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios y buenos deseos. Entre los saludos se destacaron los mensajes de varias figuras del medio, especialmente de sus compañeros de MasterChef Celebrity, como La Joaqui y Susana Roccasalvo, que no dudaron en expresarle su cariño en esta fecha tan especial. Así, Valu Cervantes celebró un nuevo año de vida con una combinación perfecta entre amor y familia.