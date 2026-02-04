Antonela Roccuzzo y el detalle deco de su mansión: las flores eternas que todos quieren

Antonela Roccuzzo busca la comodidad y el minimalismo en la decoración de su mansión en Miami. De esta manera, lo mantiene ordenado y con espacio para que sus hijos realicen sus actividades. Sin embargo, tampoco duda en agregar algunos de sus detalles favoritos, que terminan enterneciendo a todos. En las últimas horas, mostró cómo vivió su enero y se destacó un detalle deco de flores eternas, que enamoró a sus seguidores y mostró cómo sus hijos también la ayudan con la organización del hogar.

Flores eternas y un recuerdo de sus hijos: la decoración ideal de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo es una de las modelos influencias más importantes de las redes sociales. Todo look que luce o decisión que toma para decoración se vuelve tendencia entre los usuarios, que admiran su gusto por lo hogareño y cómodo, pero manteniendo la elegancia. Sin embargo, también es una mamá orgullosa de sus hijos, que no duda en darle el espacio a todo lo que ellos crean para exhibirlo en su casa. Es así como ellos llegaron con un arreglo florar que quedó expuesto en su mansión de Miami.

En su cuenta de Instagram, compartió un dump de fotos de lo que fue su enero. Entre ejercicios y momentos familiares, quiso destacar una mesada, donde tiene las mejores fotos y recuerdos enmarcados. Junto a los portarretratos, agregó un arreglo de flores hecha con ladrillos legos que sus hijos hicieron para ella. De esta manera, los colores y el toque natural quedó grabado en la decoración de la casa eternamente, ya que son de juguete, y se volvieron el detalle ideal de cada casa.

La realidad es que Antonela Roccuzzo no agrega las decoraciones sin razón alguna, ya que mantiene una estética dentro de su hogar que lo mantiene cómodo y funcional a las necesidades de su familia. Sin embargo, las flores lego, además de darle color al minimalismo, fueron hechas por sus propios hijos. En ese mismo dump de fotos, mostró a los menores reunidos en la mesa del comedor preparando el que sería el regalo perfecto para su mamá.

Sus seguidores y amantes del diseño de interiores no dudaron en destacar el arreglo de flores eternas y tomarlo como el detalle deco más tierno e ideal para las casas modernas. Antonela Roccuzzo es una de las modelos influencias más importantes de las redes sociales, gracias a su amor por la moda y su estilo bien marcado. Sin embargo, también le da un espacio a su familia en los ámbitos que le interesan, y es así como encuentra decoraciones originales y eternas para su mansión.

