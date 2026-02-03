Reapareció Peter Lanzani tras su internación de urgencia: qué le pasó y de qué lo operaron

La preocupación se instaló en el mundo del espectáculo cuando se conoció la reaparición pública de Peter Lanzani tras haber atravesado una internación de urgencia que encendió todas las alarmas. El actor ingresó al un sanatorio del barrio porteño de Colegiales luego de sufrir una fuerte descompensación acompañada por fiebre persistente, un cuadro que inicialmente desconcertó incluso a los profesionales de la salud. En un primer momento se habló de un “cuadro raro”, versión que comenzó a circular con rapidez y generó inquietud entre colegas y fanáticos. La situación obligó a acelerar los estudios para determinar qué estaba ocurriendo y con el correr de las horas llegó la respuesta médica: apendicitis aguda.

Peter Lanzani y una cirugía impostergable

La gravedad del cuadro de Peter Lanzani obligó a tomar una decisión inmediata y los médicos resolvieron intervenirlo quirúrgicamente. La operación fue considerada urgente, ya que este tipo de diagnósticos puede derivar en complicaciones severas si no se actúa a tiempo. Desde su entorno buscaron llevar tranquilidad y fue su representante, Javier Braier, quien habló con Teleshow (Infobae) para despejar rumores. “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta”, aseguró, marcando un cambio en el pronóstico después de horas de incertidumbre. Sus palabras confirmaron que la cirugía fue exitosa y que la evolución del actor resultó favorable.

El actor llevó tranquilidad luego del susto de salud y se prepara para retomar sus compromisos profesionales en una etapa clave de su carrera.

El propio Braier brindó además detalles sobre las horas posteriores a la intervención, dejando entrever que la recuperación fue más rápida de lo esperado. “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”, explicó. El actor también llevó calma desde sus redes sociales, donde compartió una imagen tras la operación y escribió: “Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes! Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad… #pitynews”. Antes de llegar al quirófano, los médicos habían evaluado exhaustivamente su estado para descartar otras patologías y confirmar el procedimiento adecuado. Una vez operado, el cuadro avanzó sin complicaciones mayores, algo que llevó alivio tanto a su familia como a su círculo más cercano.

Peter Lanzani y el alivio tras el susto

El episodio tomó por sorpresa al ambiente artístico, sobre todo porque el actor atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. En las últimas semanas se había confirmado su incorporación a una ambiciosa producción de Netflix comandada por Santiago Mitre, un thriller político situado en los años más oscuros de la última dictadura argentina y que también sumará a Verónica Llinás. Aunque el proyecto todavía se maneja con hermetismo y no tiene título difundido, dentro de la industria ya genera expectativas.

Desde la clínica y aún con la bata médica, Peter Lanzani llevó tranquilidad a sus seguidores.

A esto se suma que recientemente terminó de trabajar —delante y detrás de cámara— en una película inspirada en la vida de Luca Prodan, el legendario líder de Sumo, reafirmando su interés por propuestas de fuerte identidad narrativa. En ese contexto, la operación aparece como un alto inesperado en una agenda exigente, pero su reaparición confirma que el susto quedó atrás y que el foco ahora está puesto en recuperarse para volver cuanto antes al trabajo.