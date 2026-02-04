Las "pruebas" que confirman el romance entre Facundo Arana y Gabriela Sari: por qué empezaron los rumores

Tras su dolorosa separación de María Susini, luego de casi veinte años de relación y una familia en común, Facundo Arana atraviesa una etapa de cambios profundos en su vida personal. Lejos del perfil mediático que supo tener en otros momentos, el actor eligió el bajo perfil y el refugio en su círculo más íntimo.

Facundo Arana

En ese contexto, el nombre de Gabriela Sari comenzó a ganar protagonismo. Amiga de décadas del actor, su cercanía se volvió cada vez más visible en redes sociales y despertó una ola de especulaciones. Comentarios, fotos significativas y antecedentes que hoy se leen de otra manera, alimentaron los rumores de un posible romance.

Las señales entre Facundo Arana y Gabriela Sari

Las primeras sospechas surgieron a partir de un posteo de Facundo Arana en Instagram, donde se lo ve sonriente y distendido. Entre los comentarios, uno destacó por sobre el resto: Gabriela Sari escribió sin rodeos “puro amor”, una frase que no pasó desapercibida entre seguidores y panelistas.

Gabriela Sari

Quien puso el foco en este intercambio fue Fede Flowers en El Observador. El periodista no dudó en trazar una comparación filosa: “De los creadores de Nicolás Vázquez y Dai Fernández llega esta relación”, lanzó, sugiriendo que, como en otros casos recientes, una amistad podría haber evolucionado hacia algo más tras una separación. “Ellos se muestran como amigos, pero yo olfateo algo”, agregó.

Una foto que cambió el rumbo de la historia

Las sospechas se intensificaron cuando Gabriela Sari compartió un carrusel de fotos en su Instagram donde aparece Facundo Arana junto a su hija, fruto de su relación con Rulo Schijman, disfrutando de un día de playa. La frase que acompañó las imágenes fue clave: “La vida misma en un carrusel, rodeados de amor es mucho mejor”.

Para Fede Flowers, este tipo de gestos no son casuales. Según remarcó, hay un ida y vuelta constante entre ambos que excede lo habitual entre amigos. Además, al revisar publicaciones anteriores, apareció un antecedente de 2022 que hoy cobra otra dimensión: una foto de Gabriela abrazada a Facundo con la frase “sos todo lo que está bien”, que en su momento pasó desapercibida y ahora vuelve a circular con una lectura diferente. Por ahora, ni Facundo Arana ni Gabriela Sari confirmaron oficialmente un romance. Sin embargo, las pruebas, los comentarios y las declaraciones mediáticas explican por qué los rumores no dejan de crecer.