El look elegante boho chic de María Vázquez con la maxi túnica que es tendencia

María Vázquez deslumbró, una vez más, a sus miles de seguidores de las redes sociales. En esta oportunidad, la empresaria escogió un particular look que tuvo como protagonista a una maxi túnica, el cual se llevó todos los halagos por su tonalidad y sofisticado diseño.

María Vázquez y la prenda con la que apuesta a la elegancia boho chic

María Vázquez volvió a confirmar por qué es una de las grandes referentes de estilo en las redes sociales. A sus 51 años, la modelo eligió un look que sintetiza a la perfección su estilo personal: relajada, elegante y con un marcado espíritu boho chic atravesado por detalles contemporáneos.

La pieza central del outfit es un vestido tipo maxi túnica, de silueta recta y caída fluida, que acompaña el cuerpo sin quedar ceñido. De líneas simples y diseño simple, el ítem transmite una elegancia natural que es ideal para quienes priorizan la comodidad sin resignar sofisticación.

El tono elegido por María Vázquez es un vino profundo, que suma carácter y calidez al look. Este color, elegante y atemporal, realza su piel y aporta una impronta refinada, alejándose de los clásicos neutros que suele llevar en su día a día. Esta elección, además, refuerza el aire bohemio que desea aportarle a su atuendo.

María Vázquez marcó tendencia con su vestido túnica

El diseño sin mangas potencia la liviandad de esta maxi túnica y la vuelve una prenda versátil, perfecta para distintos momentos. Asimismo, su confección hace que el foco esté puesto en detalles como su calidad, la caída y su fuerte tonalidad. Para elevar esta pieza, María Vázquez optó por un accesorio clave que realzó ese toque chic. Se trata de un collar con un complemento central y artesanal en color beige.

El mismo al ser orgánico y llamativo funciona como punto de contraste y aporta personalidad sin sobrecargar el estilismo que lleva la conductora en esta ocasión. Por otro lado, María Vázquez acompañó su maxi túnica con un peinado fiel a su estética: pelo suelto con ondas suaves y naturales, y un maquillaje soft matte en tonos nude. Sin lugar a dudas, nada está librado al azar y pensó con mucha atención cómo lograr una propuesta elegante pero a la vez relajada.

De hecho, como calzado apostó por una sandalias tipo ojotas en color marrón que dejaron ver sus pies. El posteo donde mostró su look fue compartido en su cuenta de Instagram, donde a las pocas horas recibió miles de "likes" y cientos de halagos. "Qué belleza", "Lindo vestido", "Ese vestido y ese color te quedan pintados", "Es soñado", fueron algunos de los tantos mensajes que dejaron sus seguidoras.

De esta manera, el look elegante boho chic de María Vázquez con la maxi túnica que es tendencia no pasó desapercibido en las redes y reafirmó su lugar como una de las referentes de estilo más importante del país. Una elección que se expresa desde la simpleza y logra combinar lo auténtico con lo atemporal.