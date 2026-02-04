Adiós a la mesa ratona, Pampita sigue la nueva tendencia en decoración que vuelve en 2026

El living dejó de ser ese espacio rígido dominado por muebles tradicionales para transformarse en un territorio mucho más versátil. Pampita volvió a marcar el pulso del diseño al mostrar la nueva decoración de su casa, donde cada detalle parece dialogar con las tendencias que se impondrán en 2026. Fiel a su impronta sofisticada, la conductora apostó por una estética luminosa y relajada que transmite calma apenas se cruza la puerta. Tonos neutros, texturas suaves y una composición equilibrada construyen un ambiente pensado para habitarse sin esfuerzo. Pero hubo un gesto que captó especialmente la atención de los especialistas: la ausencia de la tradicional mesa ratona.

Pampita y el nuevo lujo silencioso

En su lugar, comienzan a ganar terreno piezas más "flexibles", como los bancos auxiliares. Durante años, las mesas de centro fueron un infaltable en salas de estar, pero hoy una nueva opción se abre paso gracias a su funcionalidad y diseño liviano. Estos muebles no solo ofrecen asiento extra, sino que también funcionan como superficie para apoyar objetos cotidianos, desde libros hasta bandejas o plantas. Su formato compacto permite integrarlos sin saturar el ambiente, aportando un aire moderno y descontracturado. Además, pueden correrse fácilmente para liberar espacio cuando la dinámica social lo requiere.

Pampita apostó al total white y sumó un banco auxiliar, la pieza que marca tendencia en 2026.

Pampita también dejó ver un living dominado por un sillón XXL en tonos claros, acompañado por cuadros bordados a mano que interactúan cromáticamente con el resto del espacio. El resultado es un conjunto armónico que confirma su preferencia por los interiores donde prima lo esencial. No es la primera vez que se inclina por esta línea: los ambientes de su hogar suelen apoyarse en paletas neutras —blancos, crudos y madera clara— capaces de ampliar visualmente el espacio.

El banco auxiliar se impone frente a la mesa ratona y se consolida como el nuevo protagonista del living moderno.

Pampita anticipa el living del futuro

Ese minimalismo no implica frialdad, sino una búsqueda de equilibrio entre elegancia y practicidad. De hecho, la propia modelo contó al lanzar su cápsula deco que cada objeto fue elegido personalmente para reflejar su esencia. Esta coherencia estética explica por qué sus elecciones suelen anticipar movimientos más amplios dentro del interiorismo.

Detrás de esta transformación hay un cambio cultural: los hogares actuales demandan muebles adaptables que se ajusten a distintos usos y estilos de vida. La tendencia apunta a espacios amplios, funcionales y dinámicos, donde la comodidad convive con el diseño. Incluso el sillón tradicional empieza a perder protagonismo frente a piezas modulares y asientos convertibles que permiten reorganizar el ambiente en segundos.En ese contexto, despedirse de la mesa ratona no es solo una decisión estética, sino una declaración de época. Pampita parece haberlo entendido antes que nadie: su living respira modernidad sin caer en excesos y confirma que el verdadero lujo, en 2026, será habitar espacios simples, cálidos y profundamente personales.