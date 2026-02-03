Wanda Nara y Rocío Pardo coincidieron en reversionar el estilo camisero con prendas que revolucionaron sus looks

La moda y la farándula suelen conectar a diversas celebridades de ámbitos y personalidades diversas. Wanda Nara y Rocío Pardo fueron conectadas en su momento por su relación con la China Suárez, y las diferentes visiones que la actriz tiene sobre cada una. Sin embargo, en las últimas horas, demostraron ser unas fanáticas de la moda, y coincidieron con una jugada reversión del estilo camisero, manteniendo algunos clásicos de los looks elegantes.

La reversión del estilo camisero

1. La corbata-camisa de Wanda Nara

Durante la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Wanda Nara buscó una forma original de repensar los trajes que lució a lo largo de todos los capítulos. Es así que optó por el jean wide leg, color azul claro, y un top ceñido al cuerpo total black. El mismo contaba con escote cuadrado para dejar que llamara la atención una corbata de Yves Saint Laurent, con el cuello camisero elegante. El mismo simulaba tener una camisa puesta, cuando en realidad solo se volvía un accesorio del look, que lo cerró con un saco de traje.

2. El tailor suit-dress de Rocío Pardo

Rocío Pardo es una de las modelos más elegantes y sensuales de las redes sociales. Su estilo continúa con los vestidos femme y los atuendos cómodos. Sin embargo, decidió fusionar la camisa con su usual ropero, y reversionó el tailor suit-dress. Un top y una pollera marcaban su figura, con una línea continua blanca y detalles de la misma tonalidad. Tanto en la cintura como en el escote, también aparecía una simulación del cuello camisero, trayendo a esta prenda de una manera distintiva.

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en apuntar los dos atuendos, de diferentes estilos, como una coincidencia de reversionar el camisero. Wanda Nara, con su amor por las marcas millonarias y los looks extravagantes, demostró que el traje elegante es remarcado por la corbata y los colores neutros. Rocío Pardo, con su estilo femme y sensual, se la jugó por un vestido de dos partes ceñido al cuerpo, que se inspiró en las camisas. Ambas mujeres coincidieron con la reversión y se coronaron como influencias de la moda original.

